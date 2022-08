Galtier supplie Icardi de divorcer avec le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Absent du match face à Clermont pour des raisons sportives officiellement, Mauro Icardi a continué de descendre les marches du purgatoire au PSG.

L'attaquant a rejoint le loft du Paris SG pour s’entrainer avec les joueurs indésirables, dans l'après-midi sous une forte chaleur. Sa situation est toujours aussi compliquée, sachant que l’entraineur du champion de France a confirmé qu’il ne comptait pas sur lui. Mais faire savoir qu’un joueur ne fait plus partie des plans sans pour autant le dévaluer n’est pas une mission aisée. Christophe Galtier s’est donc attelé à envoyer Mauro Icardi loin du Paris SG, sans pour autant lui miner le moral. Simplement, Paris n’est plus fait pour lui, et l'Argentin doit visiblement le comprendre.

Qui peut rivaliser avec le PSG sur le salaire d'Icardi ?

🔴🔵 Comme évoquée, la “liste des indésirables” s’allonge au PSG.

Le retour en forme d’Hugo Ekitike pousse Mauro Icardi dans le loft.

Même chose après l’arrivée de Renato Sanches pour Idrissa Gueye ou Eric Junior Ebimbe, en instance de départ pour l’Allemagne. https://t.co/iI65vPrEaX — Saber Desfarges (@SaberDesfa) August 10, 2022

« Son absence le week-end dernier était liée à un choix sportif. Je voulais restreindre encore le groupe. Je ne connais pas ses souhaits. Le club travaille pour trouver la meilleure solution possible. Il a eu très peu de temps de jeu sur les dernières saisons, je pense qu'il doit se relancer. Dans son intérêt et celui du club, je pense qu'on doit trouver un compromis », a assuré le coach du Paris SG. Tout cela dépend s’il s’agit d’intérêt financier, ou d’intérêt sportif. Sur ce dernier plan, il vaut mieux en effet pour l’ancien capitaine de l’Inter Milan aller tenter sa chance ailleurs. Mais financièrement, l’Argentin ne gagnera jamais autant qu’au Paris SG, où il avait signé un contrat mirifique lors de l’été 2020. Depuis, tout s’est écroulé, mais nul doute que Monza, le principal candidat à sa venue, n’a pas les moyens de lui payer même la moitié de son salaire actuel. Autant dire que, à deux semaines de la fin du mercato, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ont bien compris qu’il faudrait un petit miracle estival pour se défaire d’un joueur qui n’est plus que l’ombre de lui-même depuis deux ans désormais.