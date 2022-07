Galtier et le PSG, un projet fou en préparation !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG s'envolera prochainement pour sa tournée au Japon. Christophe Galtier a déjà une idée précise des joueurs qu'il veut la saison prochaine.

Comme il l'avait indiqué lors de sa présentation officielle en tant que nouvel entraîneur du PSG, Christophe Galtier veut voir l'effectif du PSG être changé et réduit. Selon lui, le club de la capitale doit se débarrasser de certains joueurs pour avoir un groupe uniquement constitué de joueur compétitifs et prêts à se battre sur le terrain. Déjà, comme l'indique Foot Mercato, sept ou huit joueurs ne seront pas de la partie lors de la tournée au Japon du PSG qui débutera le 15 juillet prochain. L'idée est également d'annoncer certaines recrues avant cette date pour les emmener en Asie. RMC précise que Milan Skriniar (Inter) et Gianluca Scamacca (Sassuolo) sont espérés dans les prochaines heures. Pour Galtier et Luis Campos, les choses doivent être claires pour tous les joueurs, qui devront se plier au nouveau projet.

Galtier veut un groupe prêt à l'emploi !

L'Equipe nous apprend ces dernières heures que l'ancien coach du LOSC ou encore de Nice souhaite disposer d'un effectif compris entre 21 et 24 joueurs pour démarrer la nouvelle saison. Des joueurs qui devront tous avoir le niveau pour faire partie des titulaires potentiels à chaque sortie du PSG, qui devra par moments enchainer des matchs tous les trois jours. Cela voudrait donc dire de nombreux départs et plus aucun joueur mis de côté sportivement. La saison dernière par exemple, Layvin Kurzawa, Xavi Simons, Edouard Michut, Thilo Kehrer ou encore Colin Dagba ont eu très peu de temps de jeu. Une situation à laquelle veut mettre fin Christophe Galtier pour ne compter que sur des éléments opérationnels et au niveau. Difficile de savoir si ce projet un peu fou sera réalisable au vu du nombre de joueurs que le PSG veut voir partir cet été mais au moins les choses sont établies. Christophe Galtier et le groupe de joueurs qu'il aura choisi disputeront trois rencontres amicales au Japon. L'occasion pour le natif de Marseille de procéder à ses premiers tests en tant que coach parisien.