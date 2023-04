Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Accusé d'avoir tenu des propos racistes devant Julien Fournier, qui était alors le directeur sportif de l'OGC Nice, Christophe Galtier est sorti de son silence via son avocat.

Cette fois, on entre vraiment dans le vif du sujet, puisque après les révélations de RMC sur l'email envoyé l'an dernier par le directeur sportif du Gym qui accusait Christophe Galtier d'avoir fait des déclarations racistes, c'est l'avocat de l'entraîneur du PSG qui a fait entendre sa voix. Annonçant que des poursuites judiciaires allaient être engagées, Maître Olivier Martin a indiqué à l'Agence France Presse que Christophe Galtier « a pris connaissance avec stupéfaction des propos injurieux et diffamants » et « conteste avec la plus grande fermeté » le contenu de l'email envoyé par Julien Fournier à Dave Brailsford, directeur des sports du groupe Ineos. Dans ce courrier électronique, Julien Fournier affirmait que Christophe Galtier et son fils s'étaient plaints « d'avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe » lorsque l'an