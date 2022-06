Galtier, c'est du 100 % OM, il va mettre le feu au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Confronté au refus de Zinedine Zidane, le PSG pense à Christophe Galtier pour prendre la succession de Mauricio Pochettino.

Pour l’heure, rien n’est fait entre Christophe Galtier et le Paris Saint-Germain dans l’optique de la saison prochaine. En revanche, il est établi que Luis Campos, futur directeur sportif du club parisien, apprécie grandement le profil de celui qu’il a longuement côtoyé à Lille. Les deux hommes entretiennent une excellente relation et ont beaucoup apprécié leur collaboration professionnelle. En ce sens, le Portugais verrait d’un bon œil la venue de Christophe Galtier au PSG. Cela ressemblerait toutefois à une fausse bonne idée selon Jérôme Rothen, lequel a déconseillé à Nasser Al-Khelaïfi et à l’Emir du Qatar de recruter Christophe Galtier cet été. Les qualités du technicien niçois ne sont pas en cause selon le consultant de RMC, qui imagine simplement assez mal de voir un natif de Marseille, supporter assumé de l’OM, aux commandes du Paris Saint-Germain après la saison chaotique traversée par le club de la capitale.

Rothen opposé à la venue de Galtier au PSG

« Campos ferait une erreur en prenant Galtier » prévient Jérôme Rothen avant de détailler. « J’ai du mal à croire qu’il pense à Christophe Galtier pour pleins de raisons. Il y a un déficit d’image aujourd’hui au Paris Saint-Germain. Le déficit d’image est très clair. Comment tu t’identifies à ce club ? C’est toujours la même rengaine et le même discours que je tiens depuis de nombreux mois. Je suis le premier à dire que c’est le meilleur technicien français à l’heure actuelle. Mais le Paris Saint-Germain est un club à part. Et surtout, tu vas mettre à la tête de ce club, dans un rôle très important voire essentiel, une personne très identifiée Marseille. À ce que je sache, ça n’a pas évolué, il y a toujours la rivalité entre Marseille et Paris. Et il ne s’en cache pas et il a bien raison, du moins il aime ce club. Il l’a déjà entraîné en tant qu’adjoint. N’empêche qu’au PSG aujourd’hui, il y a une fracture avec ses vrais supporters et ses supporters historiques. Tu ne vas pas les calmer en ramenant un Marseillais à la tête de leur club, ça c’est clair et net » a prévenu Jérôme Rothen, qui estime que la nomination de Christophe Galtier, un supporter assumé de l’Olympique de Marseille, poserait automatiquement problème en cas de nomination au Paris Saint-Germain.