Galtier arrive au PSG, Mbappé va se lâcher vendredi

Par Guillaume Conte

La révolution du PSG tarde à décoller, même si Christophe Galtier se rapproche du banc de touche. Kylian Mbappé a décidé de prendre la parole depuis New York.

En pleines vacances, Kylian Mbappé a comme souvent décidé de faire un passage prolongé aux Etats-Unis. Au début de sa carrière, il avait ainsi lancé une partie de son business outre-Atlantique, et il continue de le faire sur le plan du divertissement, après s’être attaqué au monde de la mode. A seulement 23 ans, l’attaquant du PSG sait ce qu’il veut, et il l’a montré en ce mois de mai, quand il a annoncé sa prolongation de contrat à Paris, alors que tout le monde l’attendait au Real Madrid. Il ne fait aucun doute que l’ancien monégasque a eu de sacrés garanties pour continuer l’aventure chez le champion de France. Luis Campos en faisait partie, et la signature de Zinedine Zidane a probablement été évoquée. Malgré l’énorme forcing du Qatar, l’entraineur français ne rejoindra pas le PSG, et c’est Christophe Galtier qui prend la direction de Paris.

Pour beaucoup de fans parisiens, c’est une déception tant l’aura de Zidane aurait permis de tirer le meilleur de l’effectif, et surtout de faire enfin des stars parisiennes des éléments d’une équipe soudée. Selon certaines indiscrétions dans les médias, les joueurs du PSG étaient aussi persuadés que Zizou allait poser ses valises sur le banc du Parc des Princes. Etait-ce également le cas de Kylian Mbappé ? La réponse ne devrait pas tarder puisque l’attaquant de l’équipe de France va prendre la parole ce vendredi.

Le PSG sera au menu de l'interview

C’est ce qu’annonce BFM dans un avant-goût d’un entretien qui sera diffusé ce vendredi sur la chaine d’information. Actuellement à New York pour participer aux actions de sa fondation qui vient en aide aux enfants, Kylian Mbappé en a profité pour se confier au micro de Jean-Baptiste Boursier, pour une interview réalisée sur les hauteurs de Big Apple. La diffusion de cet entretien déjà réalisé aura lieu à 19h00, et le contenu promet d’évoquer des sujets qui tiennent à coeur au joueur tricolore, sur le plan personnel mais aussi par rapport au PSG. Après sa tournée médiatique suivant sa prolongation de contrat, Kylian Mbappé donnera certainement son ressenti, un mois après la grande annonce, sur les premières actions du PSG pour cette fameuse « révolution » qui tarde tout de même à prendre place.