Galtier à la place de Zidane, il refuse le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Taulier du Real Madrid, Casemiro se pose des questions sur son avenir. Elles auraient été rapidement réglées si Zinedine Zidane avait signé au PSG cet été.

Le mercato du PSG aurait-il été différent si Zinedine Zidane avait accepté l’offre de venir entrainer le club de la capitale ? Impossible de le savoir mais l’aura de l’entraineur français ainsi que son palmarès sont certainement des critères qui comptent pour décider les plus grands joueurs. C’est ainsi que El Nacional révèle qu’un taulier du Real Madrid était prêt à signer au PSG cet été si jamais le champion du monde 1998 avait décidé de s’asseoir sur le banc de touche du Parc des Princes. Il s’agit de Casemiro, qui a tout gagné avec le Real Madrid, et envisage de signer un dernier gros contrat. A l’heure où le Brésilien sent que la concurrence avec Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni pourrait lui être fatale pour sa place dans le 11 de départ, il a en effet décidé de regarder ailleurs.

Casemiro voulait le PSG de Zidane

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Casemiro (@casemiro)

Sa première idée était bien de rejoindre le PSG mais c’était uniquement s’il y retrouvait Zidane. Non pas que Casemiro ait des à-priori négatifs sur Christophe Galtier, qui a finalement été nommé par Paris, mais le milieu de terrain estimait qu’il partait avec un temps d’avance sur ses concurrents si « Zizou » prenait les commandes du PSG. Cela n’a pas été le cas, et l’idée de signer chez le champion de France a immédiatement disparu dans l’esprit du Brésilien. Actuellement en préparation, Casemiro n’écarte toutefois pas la possibilité de signer ailleurs. Le média espagnol révèle que la Juventus fait le forcing pour recruter un joueur d’expérience, même si le transfert est loin d’être accompli. En effet, le Real Madrid attend 40 millions d’euros pour laisser filer l’un des membres importants de l’équipe, même si l’avenir lui est incertain dans la Maison Blanche.