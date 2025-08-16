Galatasaray fonce sur Ederson, ça change tout pour le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Manchester City se prépare à changer de gardien, et cela va faire les affaires du PSG qui n'attend que ça pour discuter du départ de Gianluigi Donnarumma.

Habituellement, le mercato des gardiens de but est le plus prompt à se régler, tant les clubs aiment bien avoir ce poste de sécurisé avant de passer à autre chose. Le changement radical effectué au PSG avec l’arrivée de Lucas Chevalier en provenance de Lille pour être directement le numéro 1, bouleverse ce marché si particulier. Gianluigi Donnarumma est ainsi vigoureusement poussé dehors puisqu’il n’a plus qu’un an de contrat, n’a pas trouvé d’accord pour prolonger, et n’entre pas dans les plans de Luis Enrique pour la saison à venir. Il faut désormais trouver un nouveau club et rapidement.

🚨🟡🔴 EXCL: Galatasaray send first official bid to Man City for Éderson.



Proposal in the region of €10m while City ask for higher fee.



Gigio Donnarumma has already opened doors to City move, no issues on personal terms 🔵🇮🇹



🔀 If Éderson leaves, Donnarumma can join #MCFC. pic.twitter.com/m1qqmcvr0Q — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2025

Cela tombe bien, selon les informations de Fabrizio Romano, la place est en train de se libérer à Manchester City. Galatasaray vient d’effectuer une première offre pour récupérer Ederson, le gardien brésilien qui gardait jusqu’à présent les cages des Sky Blues. Rien n’est fait car le club turc a simplement offert 10 millions d’euros, et City en demande bien plus. Mais les discussions vont avoir lieu dans les prochains jours et cela devrait donc s’accélérer. Car dans le même temps, l’entourage de Donnarumma s’est déjà mis d’accord sur les contours d’un contrat avec Manchester City, même s’il faudra trouver un terrain d’entente avec le PSG pour un transfert de plusieurs dizaines de millions d’euros tout de même.

Un jeu de chaises musicales qui va toutefois devoir aller vite, car il ne reste que deux semaines de mercato. Le PSG n’attend en tout cas qu’une chose, que son gardien italien s’en aille et si cela concerne un autre grand club européen comme Manchester City, ce ne sera pas vu comme un problème pour Nasser Al-Khelaïfi.