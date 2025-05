Franco Mastantuono au PSG, c’est fait pour 45 millions ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a décidé de frapper vite et fort en ce mercato en achetant Franco Mastantuono. Paris a été obligé de payer sa clause libératoire fixée par River Plate à 45 ME.

C’est le jour de la finale de la Ligue des Champions, que le PSG va formaliser l’accord pour s’offrir un renfort de poids pour l’avenir. En effet, le spécialiste du mercato Gianluca Di Marzio donne les derniers détails des discussions du club parisien avec River Plate pour la signature de Franco Mastantuono, et tout est désormais en place pour son transfert. Le PSG va recruter le milieu de terrain argentin cet été en payant la clause libératoire de 45 millions d’euros, comme le souhaitait le club argentin. Dans le même temps, le milieu de terrain argentin sera prêté à River Plate jusqu’au mois de janvier 2026, où il rejoindra ensuite le champion de France.

Côme a payé très cher aussi

🔚 Final del partido.



River igualó ante Universitario en el cierre de la fase de grupos de la #Libertadores.#VamosRiver 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/3KnvWe9dN9 — River Plate (@RiverPlate) May 28, 2025

Le PSG n’a pas hésité à payer le montant demandé par River Plate, pour la bonne raison qu’un club avait décidé d’en faire de même. Le journaliste italien affirme ainsi que le club de Côme, entrainé par Cesc Fabregas et qui possède de gros moyens financiers malgré son prestige relatif, avait aussi décidé de payer les 45 millions pour faire venir Mastantuono. Ce dernier se voyait donc offre la possibilité de signer à Côme ou au PSG et sans surprise il a choisi de rejoindre le club finaliste de la Ligue des Champions en 2025.

Mastantuono, qui surprend tout le monde avec son adresse, sa vivacité et sa maturité dans le championnat argentin à seulement 17 ans, va donc attendre d’avoir 18 ans pour faire le grand saut. Et ce sera au PSG, dont le directeur sportif Luis Campos n’a clairement pas voulu perdre de temps pour récupérer ce joueur très prometteur que le Real Madrid voulait également, même si la Maison Blanche n’a fait aucune offre, estimant que les 45 ME demandés étaient trop importants. Le PSG ne s’est pas posé la question et l’avenir dira si cet investissement tiendra ses promesses.