Fini le Pigeon Saint-Germain, Everton doit payer Idrissa Gueye

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A l'entame de la dernière partie du mercato estival, Everton tente de faire revenir Idrissa Gueye. Mais le PSG a refusé l'offre du club de Liverpool qui pensait pouvoir plumer Paris.

Transféré en juillet d’Everton au Paris Saint-Germain pour 30 millions d’euros, Idrissa Gana Gueye a de grandes chances de faire le chemin inverse avant le 31 août prochain. Et même très rapidement puisque Fabrizio Romano annonce que les négociations entre Luis Campos et les dirigeants du club de Premier League se sont accélérées depuis 48 heures. Si les deux clubs s’entendent sur le principe du prêt du milieu de terrain international sénégalais, qui a encore un an de contrat avec le PSG, les champions de France refusent ce que l’autre club de Liverpool a proposé en matière de salaire. Car du côté des Toffees, on veut à la fois le beurre, mais aussi l’argent du beurre, puisqu’on a d’abord réclamé à Paris de payer l’essentiel de ce que gagne mensuellement Idrissa Gueye.

Le PSG et Everton discutent depuis 48 heures

Paris Saint-Germain want almost full salary paid for Gana Gueye to join Everton, clubs are in negotiation to find a way. 🔵 #EFC



Talks opened two days ago and still ongoing, with all parties interested in the move - including Gueye. ⤵️ https://t.co/zgh966jF8g — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2022

Une demande que Luis Campos a balayée d’un revers de la main, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain ayant rapidement fait comprendre que les négociations s’interrompaient immédiatement si Everton s’accrochait à cela. Du côté du PSG, on ne veut plus se faire mener en bateau dans ce genre d’opération, et le club anglais a été prévenu qu’il devrait payer le salaire intégral d’Idrissa Gueye s’il veut se faire prêter celui qui avait été au coeur d’une polémique XXL en fin de saison, après avoir refusé de jouer avec le maillot parisien arborant les couleurs arc-en-ciel en soutien à communauté homosexuelle. Fabrizio Romano précise que malgré cette opposition frontale, les deux clubs négocient afin de trouver une solution et que l'optimisme règne. De son côté, conscient d'être au placard s'il reste à Paris, Idrissa Gueye aurait donné son accord pour retourner à Goodison Park dans les plus brefs délais.