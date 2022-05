Idrissa Gueye viré par le PSG après la polémique arc-en-ciel ?

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Voilà une polémique dont le Paris SG et ses propriétaires se seraient bien passés.

Le week-end dernier, pendant l’initiative de la LFP de faire porter aux joueurs des maillots aux numéros colorés en arc-en-ciel pour dénoncer l’homophobie, Idrissa Gueye a préféré rester dans les tribunes plutôt que de porter un tel maillot. Selon RMC, l’excuse de l’organisation d’une soirée caritative deux jours plus tôt ne tient pas la route, et c’est bien, comme la saison passée, cette initiative pour lutter contre les discriminations envers les LGBT qui a débouché sur la volonté de Gueye de ne pas jouer cette rencontre pour le PSG. « À titre personnel, je trouve cela regrettable qu’il n’ait pas souhaité jouer. Je ne vais pas me substituer à son employeur, c’est à lui de voir quelles suites donner à cette affaire », a livré la ministre des Sports Roxana Maracineanu, dans les colonnes du Parisien, à propos de cette affaire qui ne concerne donc que le PSG et son joueur.

Gueye envoyé loin du PSG cet été ?

Le club de la capitale va en tout cas avoir un rendez-vous avec le Sénégalais à ce sujet, et concernant ce fait précis, cela ne devrait pas aller beaucoup plus loin qu’un rappel à l’ordre, voire une suspension de sa prime d’éthique pour le mois de mai, ce bonus financier étant réservé aux joueurs pour leur bon comportement dans l’intérêt du club. Ce n’est pas le cas pour Idrissa Gueye donc, même si L’Equipe va beaucoup plus loin ce mardi. En effet, le PSG n'a pas apprécié de voir les conséquences de cette décision personnelle sur le club, et notamment le fait que le Paris SG passe toujours pour un club très faible et peu respecté par ses propres éléments. L’idée de voir que, pour telle ou telle cause, un joueur peut tout simplement décider de ne pas jouer sans crainte de sanction, déplait fortement au PSG. Le quotidien sportif évoque ainsi la fin des hésitations des dirigeants parisiens au sujet de l’ancien joueur d’Everton. A un an de la fin de son contrat, Gueye n’était en effet pas spécialement poussé vers la sortie. Ce serait désormais le cas afin de récupérer un peu d’argent et de boucler ce dossier encombrant dès cet été.