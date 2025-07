Fenerbahçe fait un très sale coup au PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG avait trouvé un accord pour deux belles ventes avec le Fenerbahçe. Mais le club turc a rouvert les négociations pour faire baisser le prix de l'opération portant sur Milan Skriniar.

Le mercato du PSG avance pour le moment au ralenti, alors que les joueurs sont toujours en vacances après la Coupe du monde des clubs. Les dirigeants s’activent, mais à l’image du dossier Illya Zabanyi, cela peine à se conclure. Le champion d’Europe envisage de boucler des départs pour alléger son effectif et faire de la place, et négocie activement avec Fenerbahçe depuis des semaines. L’idée est d’envoyer Milan Skriniar et Marco Asensio chez José Mourinho, pour récupérer une belle indemnité groupée et faire drastiquement baisser sa masse salariale. Mais à l’heure actuelle, contrairement à ce qui se dit depuis 48 heures, aucun des deux transferts n’est bouclé. L’attaquant espagnol semble partant pour rejoindre la Turquie, mais il fait un peu trainer les choses en espérant une offre venue d’Espagne. Celle-ci ne vient toujours pas, et l’ancien du Real Madrid devrait prendre jeudi la direction d’Istanbul.

Le PSG dos au mur pour ce double transfert

Nos champions d’Europe seront de retour au Parc le 22 août ! Ne manquez pas ce premier match à domicile face à Angers ! 🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 21, 2025

Pour Milan Skriniar, tout était bouclé, du transfert au futur contrat du défenseur central. Mais selon les informations de Fotomac, Fenerbahçe a rouvert le dossier des négociations, et cherche désormais à faire baisser le prix du Slovaque. Cela avait déjà été le cas la semaine dernière, quand le PSG avait baissé ses exigences à 12 millions d’euros, mais maintenant que le deal est proche, la formation turque cherche encore à faire baisser l’addition à 10 millions d’euros. Le fait que Skriniar soit déjà d’accord avec la formation d’Istanbul met forcément le PSG en position délicate, et tout laisser tomber pour chercher un nouveau club à l’ancien de l’Inter Milan n’est pas envisageable. Luis Campos se retrouve désormais coincé, et la presse turque est persuadé que Paris va faire un dernier effort en baissant encore le prix du Slovaque pour boucler l’affaire. De quoi faire enrager le Paris SG, même si cela va permettre au club francilien de réaliser de très grosses économies sur les contrats des deux joueurs si les négociations vont au bout.