Fenerbahçe devient club satellite du PSG

Par Guillaume Conte

A défaut d'acheter pour le moment, le PSG cherche à vendre ses indésirables. Un club turc se propose de prendre un lot de joueurs du club parisien.

Le PSG n’a pas encore passé la vitesse supérieure au mercato qui vient de s’ouvrir. Il faut dire que l’actualité est concentrée sur la Coupe du monde des clubs, et donne l’impression d’une saison qui ne veut jamais se terminer. Pourtant, les autres clubs agissent au mercato et cherchent notamment à se renforcer avec des joueurs qui n’ont plus leur place à Paris. Et il y a un nom qui revient souvent pour récupérer des éléments dont Luis Enrique ne veut plus, c’est celui de Fenerbahçe.

Le club d’Istanbul a jeté son dévolu sur le PSG affirme Fotomac, pour qui la formation dirigée par José Mourinho cherche actuellement à récupérer trois joueurs parisiens. Le plus évident est Milan Skriniar, dont le prêt au Fener a été plutôt concluant cette saison, et qui pourrait donc s’y installer sur le long terme, à condition de trouver un accord pour un transfert, et non pas un nouveau prêt. Le Slovaque est en tout cas partant si un deal est trouvé. Ce n’est pas forcément le cas de Marco Asensio, qui se cherche un nouveau point de chute et regarde plutôt du côté de l’Espagne, à Villarreal notamment. Mais pour le moment, seul le Fenerbahçe a mis les 15 millions d’euros demandés par le PSG, et a donc l’option pour finaliser son arrivée cet été.

Les joueurs hésitent à signer en Turquie

Désormais, le quotidien turc dévoile un troisième homme que la formation d’Istanbul souhaite recruter chez les champions d’Europe. Il s’agit de Nordi Mukiele. Ce dernier sort d’un prêt décevant au Bayer Leverkusen, et possède encore deux ans de contrat au PSG. Le club français en demande 10 millions d’euros.

Trois transferts possibles donc, mais qui sont encore loin de voir le jour, malgré la volonté de Fenerbahçe de recruter et d’offrir de gros salaires aux joueurs concernés. Ces derniers ne feraient pas toujours de la Turquie leur premier choix, et surtout le PSG va tout de même devoir y trouver son compte en ce qui concerne le montant des transferts, ce qui n’est pas toujours le point fort des clubs turcs.