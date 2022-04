Faire pleurer le Barça et le Real, le PSG rêve plus grand

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Un international français en fin de contrat qui fait rêver le PSG ? Il n’y a pas que Kylian Mbappé dans ce cas.

Les regards se tournent non seulement vers Paul Pogba, qui va quitter Manchester United et hésite entre la Juventus Turin et le Paris SG pour son avenir. Toutefois, la Pioche ne brille clairement pas en cette fin de saison, et même son doublon en équipe de France Aurélien Tchouaméni, commence à faire plus rêver que lui sur le marché des transferts. Il y a en revanche un champion du monde qui marque des points en ce moment, c’est Ousmane Dembélé. Après avoir souvent traversé les saisons de manière décevante avec le FC Barcelone, l’ailier se plait dans l’équipe mise en place par Xavi et il termine fort la saison. Ce sera la dernière de son contrat XXL signé avec le club catalan en 2017.

Rencontre au sommet au Maroc

Sa prolongation a fait l’objet de toutes les convoitises et toutes les offres à Barcelone, sans jamais trouver d’accord avec Moussa Sissoko, le truculent agent de Dembélé. Une dernière rencontre a eu lieu cette semaine au Maroc avec un haut dirigeant barcelonais, Mateu Alemany, sans déboucher sur un accord pour une prolongation. Selon Le Parisien, le Barça va continuer de revenir à la charge et espère une réouverture franche des discussions. Le but ? Placer une offre de prolongation de contrat de quatre ans, avec un salaire supérieur à 10 millions d’euros par an, pour convaincre l’ailier français de rester au Camp Nou, où il semble enfin avoir trouvé ses marques.

Ferran Torres : "Je kidnapperais Dembélé à Barcelone. Il fait la différence et c'est le meilleur club où il peut être... Mais la décision lui appartient et je ne peux que lui souhaiter le meilleur" — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) April 6, 2022

Le Barça et Xavi le draguent ouvertement

Au point même de provoquer les flatteries de Xavi, qui avait déjà frappé fort à son arrivée en complimentant son ailier français, a remis le couvert avant le match d’Europa League de ce jeudi soir. Pour l’entraineur catalan, Dembélé est irréprochable et une place l’attend au Barça sur le long terme. « Depuis que je suis en charge de l'équipe, depuis le mois de novembre, il a été exemplaire. Sa manière de s'entraîner, son attitude, son engagement... Je ne sais pas comment il était avant, mais, là, je le sens très motivé et très heureux. Je vois un grand professionnel Le club connaît mes priorités sur le plan sportif, et j'espère qu'il restera. S'il travaille bien, il peut être l'un des meilleurs à son poste. Il y a très peu de joueurs qui ont les qualités d'Ousmane. Le club n'est pas dans les meilleures dispositions financières, il faut s'adapter, mais, moi, Dembélé, je le ferais signer tout de suite », a glissé Xavi, qui fait tout de même passer un message important sur le plan sportif.

Dembélé décisif pour Mbappé au PSG ?

Pour le moment, le clan Dembélé laisse venir cet intérêt, et profite pleinement des rumeurs, notamment celle d’un accord verbal avec le PSG pour une arrivée au mois de juin. Bien évidemment, le salaire y serait conséquent, la prime à la signature également, et cela aurait pour petit bonus de provoquer une nouvelle perte majeure du Barça en faveur du PSG sans que cela ne rapporte un centime au club catalan. Mais le Paris SG a aussi un autre atout dans sa manche, avec la perspective de faire rapidement signer Dembélé pour donner un argument de plus à Kylian Mbappé afin de rester à Paris. Selon le quotidien francilien, cela peut être un élément qui compte aux yeux de la superstar du PSG, qui a toujours été proche de l’ancien rennais. Une occasion de faire un coup double retentissant en faisant pleurer le FC Barcelone et le Real Madrid le même été ? Les supporters parisiens en rêvent, les dirigeants du PSG aussi.