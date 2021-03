Esp : Griezmann invisible, il va le payer contre le PSG

Dans : PSG.

Titulaire contre Osasuna samedi soir lors de la victoire du FC Barcelone (0-2), Antoine Griezmann n’a pas marqué de points à trois jours du choc face au PSG.

Aligné au côté de Lionel Messi en attaque, l’international tricolore n’a pas pesé bien lourd au sein de l’attaque du FC Barcelone. De nouveau très décevant, Antoine Griezmann a cédé sa place dès la 67e minute à Martin Braithwaite et ce dimanche, la presse catalane n’est pas tendre avec l’ex-attaquant de l’Atlético de Madrid. Le quotidien Sport évoque carrément un joueur « porté disparu, incapable de faire la différence » et ne manque pas de souligner la nette différence de forme entre le natif de Mâcon et Ousmane Dembélé, bien plus tranchant offensivement et davantage disponible pour ses coéquipiers.

En toute logique, la presse espagnole se demande qui épaulera Lionel Messi en attaque face au Paris Saint-Germain mercredi soir au Parc des Princes en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Selon toute vraisemblance, il s’agira d’Ousmane Dembélé dans un dispositif tactique différent de celui utilisé par Ronald Koeman lors du match aller. En effet, l’ex-sélectionneur des Pays-Bas utilise depuis quelques matchs une défense à cinq avec des latéraux très hauts que sont Sergino Dest et Jordi Alba. Ce nouveau dispositif tactique ne laisse plus que deux places en attaque et l’une d’entre elle étant réservée à Lionel Messi, il y a de fortes chances qu’Antoine Griezmann paie ses prestations décevantes des dernières semaines en débutant sur le banc face au Paris Saint-Germain mercredi soir. Un véritable coup dur pour l’attaquant de l’Equipe de France, peu en vue lors du match aller au Camp Nou contre les coéquipiers de Kylian Mbappé…