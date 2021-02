Esp : Entre le PSG et City, Lionel Messi a choisi ?

Dans : PSG.

En fin de contrat avec le FC Barcelone dans six mois, Lionel Messi est dans le viseur du PSG et de Manchester City.

Le vice-champion d’Angleterre en titre et le Paris Saint-Germain semblent être les deux seuls clubs en Europe capables de supporter les émoluments colossaux de Lionel Messi. Bien sûr, une surprise reste possible en période de mercato mais à moins d’un rebondissement, l’avenir du Ballon d’Or va s’écrire dans l’un de ces deux clubs. D’un côté, Lionel Messi pourrait retrouver son mentor Pep Guardiola tandis qu’en cas de signature au PSG, l’Argentin aurait enfin l’occasion d’évoluer de nouveau au côté de son ami Neymar. Pour l’ancien entraîneur bordelais Gustavo Poyet, il est clair que Leo Messi doit trancher en faveur d’un transfert… à Manchester City.

« Selon moi, si Lionel Messi va en Premier League, il n’y a qu’à Manchester City qu’il peut jouer. Sa façon de jouer, sa façon d’aborder les matchs et son style de jeu sont tout à fait compatibles avec l’équipe de Pep Guardiola. Je ne le vois pas dans un autre club. Il est vrai que l’on parle aussi de lui au Paris Saint-Germain. Mais ce serait bizarre qu’il rejoigne le PSG et que, dans le même temps, Kylian Mbappé quitte Paris. Selon moi, cela n’aurait pas de sens. Je pense que le Man City de Guardiola correspond plus à son style de jeu que toutes les autres équipes du monde. Il y a cinq ans, Messi disait qu’il aimerait rejouer avec les Newell’s Old Boys. Mais vu la situation actuelle en Argentine, je pense qu’il sera difficile pour lui de retourner dans ce club. Ce serait formidable pour l’Argentine, mais je pense que cela sera compliqué, notamment en raison de la pandémie. Il peut aussi faire un choix guide par sa vie privée, par exemple jouer en MLS ou ailleurs, en fonction de ce qu’il veut avec sa famille. Il s’agit d’une décision personnelle, c’est à lui de décider avec sa famille » a indiqué l’entraîneur uruguayen dans des propos rapportés par BeInSports. Reste maintenant à voir quel sera le choix de Lionel Messi, alors que l’élection présidentielle du mois de mars à Barcelone est susceptible de rabattre les cartes.