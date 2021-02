PSG : Messi à Paris avec Neymar et Mbappé ? « Impossible » !

Dans : PSG.

Le nom de Lionel Messi suscite l’agitation au PSG à cinq mois du mercato estival, alors que l’Argentin du Barça sera libre de tout contrat.

Leonardo a répété à plusieurs reprises qu’il observait avec attention la situation de Lionel Messi, en fin de contrat le 30 juin prochain au FC Barcelone. Le résultat de l’élection présidentielle du mois de mars au Barça pourrait avoir un impact sur l’avenir de La Pulga avec une éventuelle prolongation surprise, mais la grosse tendance est à un départ de Lionel Messi cet été. Manchester City et le Paris Saint-Germain sont les deux principaux courtisans du Ballon d’Or, qui devra toutefois consentir de gros sacrifices financiers s’il veut trouver un club cet été selon Le Parisien.

Le journal francilien écrit noir sur blanc que Lionel Messi « ne trouvera aucun club cet été » s’il ne baisse pas son salaire, alors qu’El Mundo dévoilait il y a quelques jours que Lionel Messi a touché 550 ME en salaires et primes sur la période 2017-2021. Des émoluments qui font froid dans le dos, et qui laissent clairement penser que le Paris SG ne sera pas en mesure de recruter Lionel Messi si Neymar et Kylian Mbappé venaient à prolonger, ce que confirme un acteur important du marché des transferts à l’échelle mondiale. « Impossible que le PSG prolonge ses deux stars et recrute Messi. Ou alors il vient bénévolement » annonce ce proche du dossier, pour qui le Paris Saint-Germain devra faire un choix épineux lors du prochain mercato. En clair, il faudra trancher entre Kylian Mbappé et Lionel Messi, alors que Neymar a d’ores et déjà annoncé de son côté qu’il était enclin à prolonger l’aventure dans la capitale française…