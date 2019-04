Esp : Adidas offre 1,5 milliard au Real Madrid avec une clause anti-Mbappé ?

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Dans la bataille à distance entre les équipementiers, Adidas a désormais une énorme concurrence dans toute l'Europe, la marque aux trois bandes ayant tout de même dans son catalogue le Real Madrid et la Juventus, ce qui est forcément énorme en matière de marketing. Cependant, la firme allemande est à la lutte avec Nike, qui équipe notamment le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, et cela pousse les dirigeants madrilènes à être très gourmands au moment de renégocier le contrat avec Adidas. Selon El Confidencial, le Real Madrid et Adidas devraient rapidement officialiser un contrat de dix ans moyennant un minium de 120ME par saison plus 30ME liés aux résultats sportifs des Merengue. Un record dans le genre.

Mais pour accepter un tel deal, Adidas a mis des conditions. Et cela concerne deux joueurs déjà au Real Madrid et un qui pourrait le devenir. Le club espagnol se serait engagé à ne pas mettre en avant en matière de marketing Vinicius et Rodrygo, les deux joueurs brésiliens ayant des contrats personnels avec Nike. Adidas aurait obtenu que toutes les références à la virgule de son concurrent disparaissent pour ces deux joueurs. C'est dans ce sens que l'équipementier allemand a également évoqué le cas de Kylian Mbappé avec Florentino Perez. Car Adidas sait que le champion du monde français est un des cadors utilisés par Nike, Mbappé ayant un contrat particulier avec la firme américaine, tout comme le PSG. Et forcément, voir Mbappé et Nike briller sous les couleurs du Real Madrid est inenvisageable pour Adidas affirme le média espagnol. Un cas de figure qui n'existera pas si Paul Pogba, tête d'affiche de l'équipementier allemand, signe au Real Madrid lors du prochain mercato, à la demande Zinedine Zidane, qui est lui aussi sous contrat avec Adidas.