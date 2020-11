EdF : Zéro polémique Leonardo-Deschamps sur Mbappé

Dans : PSG.

Le directeur sportif du PSG n'avait pas apprécié la manière dont l'équipe de France avait communiqué lors du contrôle positif de Kylian Mbappé au Covid19. Mais Didier Deschamps estime qu'entre Paris et lui tout va bien.

Début septembre, alors que le Paris Saint-Germain venait à peine de rentrer du Portugal, où se jouait le Final 8, Kylian Mbappé avait mis le cap vers Clairefontaine pour rejoindre l’équipe de France. Mais la star tricolore du PSG avait rapidement quitté le regroupement suite à un contrôle positif au Covid. La manière dont la FFF avait communiqué sur ce sujet, oubliant notamment de prévenir le club de la capitale, avait provoqué une colère énorme de Leonardo. Le directeur sportif brésilien du Paris Saint-Germain jugeait l’attitude des dirigeants de l’équipe de France totalement inadmissible, et il remettait en cause la relation entre les Bleus et le PSG. Mais deux mois plus tard, interrogé sur d’éventuelles séquelles de cet incident entre Paris et l’équipe de France, Didier Deschamps a totalement repoussé un gros froid avec le Paris SG

Pour le sélectionneur national, le staff des Bleus et celui du PSG n’ont aucun souci à échanger. « J'ai de bonnes relations avec le PSG et à partir du moment que je dis qu’il y a une relation, cela veut dire qu'il y a des échanges. Je sais que certains journalistes avancent des choses totalement erronées, mais je ne suis pas là pour dire que j’ai parlé à X, Y ou Z. Entre personnes respectueuses, je fais et nous faisons bien les choses. Evidemment qu’il y a des échanges, dont je ne vais pas vous dire la teneur, comme il y a des échanges entre les staffs médicaux pour faire en sorte que cela se passe bien. On a un même objectif, c’est de protéger les joueurs. Je comprends, et cela n’est pas spécifique au PSG, que les intérêts du club soient que le joueur puisse récupérer. Mais en ce qui me concerne j’ai de bonnes relations, les choses sont très claires. Je n’ai pas de souci et je ne pense pas qu’il y en ait de leur côté non plus. Même si vous faîtes référence au cas de Kylian Mbappé, dans l’urgence on aurait pu faire les choses différemment mais ce n’est pas parce que c’est le PSG ou un autre club. On est suffisamment responsable moi à mon niveau, le président de la FFF à son niveau pour faire les choses le plus correctement possible et dans l’intérêt de tous », a expliqué Didier Deschamps avant les trois matchs de l’équipe pour lesquels il a convoqué Kylian Mbappé alors que ce dernier est blessé avec le PSG.