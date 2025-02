EdF ‍: Désiré Doué appelé, le gros forcing des Parisiens

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Depuis quelques semaines, Désiré Doué monte en puissance avec le Paris Saint-Germain. De quoi lui ouvrir les portes de l’Équipe de France ? Pour les supporters parisiens, Didier Deschamps doit y réfléchir.

Arrivé au Paris Saint-Germain sans trop faire de bruit, Désiré Doué savait qu’il n’aurait pas un temps de jeu conséquent dès ses premières semaines. Mais grâce à sa patience et son travail, l’ancien joueur du Stade Rennais a pris progressivement une place importante dans l’effectif de Luis Enrique. L’entraineur asturien, qui est un excellent formateur et qui n’a jamais peur de donner leur chance aux jeunes, est une aubaine pour le développement de Désiré Doué. En tout cas, ses dernières prestations régalent particulièrement les supporters parisiens, lesquels affichent publiquement leur souhait de le voir porter le maillot de l’Équipe de France A lors du prochain rassemblement.

Doué en Bleus, Deschamps doit y songer

Auteur de 6 buts et 9 passes décisives cette saison, Désiré Doué a déjà participé à 34 rencontres. Son talent, reconnu par Luis Enrique, est désormais indéniable. Mais Didier Deschamps saura-t-il le reconnaître, lui aussi ? En tout cas, les supporters parisiens ont fait leur choix et n’ont pas peur de faire un forcing important. « On le retrouve en Équipe de France en mars ? Oui messieurs », affirme un supporter parisien sur X. « Le PSG fait exploser les jeunes et leur ouvre les portes de l’EDF. Doué a fait le meilleur choix de sa carrière », juge un autre. Un dernier estime même que « si tu enlèves Yamal, il n’y a aucun jeune plus talentueux que lui ». En espérant pour Désiré Doué que Didier Deschamps soit attentif devant son poste de télévision. A seulement 19 ans, le natif d’Angers réalise de grandes prouesses qui lui permettent de rêver, déjà, plus grand.