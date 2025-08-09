EdF ‍: Chevalier menace Maignan en équipe de France

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG comptera désormais sur Lucas Chevalier pour défendre son but. Le portier français ne manquera pas de pression sur les épaules même s'il a de quoi s'avancer confiant.

Le Paris Saint-Germain va prochainement tourner la page Gianluigi Donnarumma. Le gardien de but italien n'a pas réussi à se mettre d'accord avec le club de la capitale sur les bases d'un nouveau contrat. Les champions d'Europe n'ont pas mis bien longtemps pour retomber sur leurs pieds puisqu'ils ont bouclé la venue de Lucas Chevalier. Le portier du LOSC aura beaucoup de choses à gérer dans la capitale. Mais pour certains observateurs, il a largement les épaules pour s'imposer au PSG mais également... en équipe de France. C'est en tout cas l'avis de Jérôme Alonzo.

Chevalier prêt à prendre la place de numéro un avec la France ?

Lors d'un échange avec Le Parisien, l'ancien du club francilien n'a en effet pas tari d'éloges sur Lucas Chevalier : « On a le droit de ne pas se réjouir du traitement réservé à Donnarumma, une des chevilles ouvrières du succès historique, mais Chevalier n’en demeure pas moins l’avenir de la cage de la sélection française. Mike Maignan a bien du souci à se faire dans les années, voire dans les mois à venir (...). Avec ce recrutement, le message qu’envoie le PSG à Chevalier c’est : Coco, on dégage le grand parce que tu es meilleur que lui. Alors on était déjà très fort, mais avec toi, on doit être encore meilleur ». A noter que Lucas Chevalier devrait faire ses grands débuts avec le Paris Saint-Germain face à Tottenham en Supercoupe d'Europe le 13 août prochain à Udine. Il sera logiquement très attendu par les fans et observateurs du club de la capitale, qui veulent continuer de voir leur équipe gagner au plus haut niveau. Didier Deschamps aura également à l'oeil le crack tricolore.