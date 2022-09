Ecran noir pour PSG-Juventus, Canal+ s'explique

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Des dizaines (centaines ?) de milliers d'abonnés de Canal+ n'ont pas été en mesure de regarder le match PSG-Juventus, qui lançait la Ligue des champions. La chaîne cryptée a tenté de justifier cet énorme bug.

Une semaine après une diffusion chaotique de TFC-PSG, qui s’était terminée par un écran noir pendant les derniers instants du match, sans aucune explication, et quelques jours après avoir coupé volontairement TF1 pour des motifs commerciaux assumés, Canal+ a vécu un mercredi noir. Déjà la veille, les abonnés MyCanal équipés de matériel Apple avait eu droit à une panne générale dans la soirée, mais le pire était à venir. Car au moment de regarder l’entrée en lice du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, un match dont la promotion était faite de manière très intensive depuis plusieurs jours, des abonnés par milliers ont été dans l’impossibilité non seulement de regarder ce match contre la Juventus, mais en plus de regarder quoi que ce soit d'autre. Ecran noir pour tout le monde, et donc fureur totale sur les réseaux sociaux. Et les choses ne se sont pas améliorées rapidement, puisqu’il a fallu attendre les ultimes minutes du match pour voir les choses se régler ou presque. De quoi faire bouillir ceux qui chaque mois paient un abonnement à Canal+.

Canal+ débordé par le succès de PSG-Juventus

Très très heureux pour nos abonnés et nos équipes et très fier d’annoncer que @canalplus vient de remporter la diffusion de l’intégralité de la @ChampionsLeague de l’ @EuropaLeague et de la @UEFAConference_ pour 2024-2027. #historique #thebestisyettocome pic.twitter.com/NGAQgTiLcB — Maxime Saada (@maxsaada) June 29, 2022

Si on avait connu des soucis similaires lors du lancement de certaines chaînes, RMC avait notamment connu cela lors de sa première soirée de Ligue des champions, Canal+ est plutôt du genre expérimenté et cette multiplication des petits incidents avant l’énorme bug de PSG-Juventus laisse évidemment la part belle à ceux qui vantent les qualités des services pirates d’IPTV. Du côté de Canal+, on a expliqué les motifs de ce grave dysfonctionnement, à savoir une « forte affluence » et un excès de « connexions simultanées ». De quoi faire bondir encore plus les réseaux sociaux : « Et on remercie pas MyCanal qui n’avait pas prévu que tout le monde allait se connecter sur l'appli un soir de Ligue des Champions. » Sachant que Canal+ diffuse Tottenham-OM ce mercredi, c'est cette fois aux supporters marseillais de retenir leur souffle.