Duran, Akliouche, Chevalier, énorme vague de chaleur au PSG

Par Guillaume Conte

Fort de ses récents succès, le PSG se prépare à frapper très fort cet été. Plusieurs dossiers de prestige sont à l'étude pour un mercato spectaculaire si tout se concrétise.

Champion d’Europe en titre, le PSG est forcément arrivé à un niveau jamais atteint. Encore plus difficile que d’y arriver, c’est de parvenir à s’y maintenir alors que le succès est toujours compliqué au plus haut niveau du football mondial. Pour cela, il ne fait aucun doute aux yeux de Luis Enrique et Luis Campos, qui marchent main dans la main au niveau du mercato, qu’il faut renouveler l’équipe sous peine de voir des joueurs moins affamés que ces derniers mois. Même si les suiveurs et les supporters du PSG sont attachés aux joueurs en place, impossible de ne rien toucher sous peine de voir la flamme s’éteindre sur la durée, surtout avec le calendrier démentiel qui attend Paris. En plus de cela, l’effectif a besoin d’être étoffé, alors que les sollicitations sont nombreuses et que le club de la capitale ne pourra pas tenir éternellement avec un effectif aussi juste en terme de quantité.

Résultat, avec des moyens financiers toujours aussi exceptionnels, c’est parti pour un mercato estival de gala selon l’informateur PSGInside-Actu, toujours aussi bien renseigné sur la stratégie du PSG. Pour l’insider, cela bouge à tous les niveaux, et notamment en ce qui concerne les arrivées. Paris continue ainsi son forcing pour faire venir Maghnès Akliouche, un joueur dont le potentiel est indéniable pour Luis Enrique, même si Monaco continue de se montrer ferme sur le montant de son transfert. C’est 70 ME ou rien, et pour le moment le club de la Principauté ne tergiverse pas.

Chevalier se tient prêt à signer

Dans un autre poste, le fait que Gianluigi Donnarumma ne trouve toujours pas d’accord pour prolonger a provoqué la mise en avant de la piste menant à Lucas Chevalier, dont les représentants discutent avec le PSG en cas de départ de l’Italien. Le plan B est en tout cas prêt. Enfin, et c’est plus surprenant, le souhait d’aller chercher un attaquant se concrétise avec la piste Jhon Duran. Le Colombien avait quitté Aston Villa pour les millions de l’Arabie Saoudite l’hiver dernier, mais il veut déjà revenir. Et il a coché le nom du PSG pour son retour en Europe. A seulement 21 ans, l’attaquant rêve de lâcher déjà Al-Nassr, et Paris pourrait donc faire une très bonne affaire même si ce ne sera pas gratuit, le club de Riyad ayant déboursé 75 ME pour le faire venir il y a six mois. Néanmoins, cela démontre une nouvelle fois l’attraction nouvelle que représente le PSG, même s’il faut aussi savoir si Luis Campos et Luis Enrique valideront cette piste qui doit coller avec le schéma tactique de l’Espagnol.