Donnarumma menacé, le PSG a un monstre

Recruté l’été dernier par le PSG pour 20 millions d’euros, Matvey Safonov a tout pour devenir à terme un sérieux concurrent de Gianluigi Donnarumma pour le rôle de titulaire selon l’un de ses anciens coéquipiers.

Utilisé à neuf reprises par Luis Enrique depuis le début de la saison toutes compétitions confondues, Matvey Safonov est clairement la doublure de Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale n’a pourtant pas hésité à investir une somme rondelette pour recruter l’international russe en provenance de Krasnodar l’été dernier puisque l’actuel leader de la Ligue 1 a payé 20 millions d’euros pour le faire venir. En lâchant une telle somme, l’idée était sans doute de le voir titiller un peu plus Gigio Donnarumma, mais ce n’est pas encore le cas. Rémy Cabella ne serait pourtant pas étonné de voir Safonov s’imposer à terme comme le gardien titulaire du Paris SG.

Ancien coéquipier du Russe lorsqu’il jouait à Krasnodar, le milieu offensif du LOSC a chanté les louanges du portier parisien dans une interview accordée à Zack Nani sur Twitch. « Safonov, c’était mon gardien à Krasnodar, on s’est envoyé des messages avant qu’il signe au PSG. Je le kiffais, il fait partie des meilleurs gardiens que j’ai connus. C’est un monstre mais c’est un joueur russe donc étranger qui vient en France, il lui faut du temps même s’il a déjà fait quelques bons trucs. En Coupe, je crois que c’est lui qui joue » a lancé Rémy Cabella au sujet de Matvey Safonov avant de conclure.

Safonov, une réelle menace pour Donnarumma ?

« Parfois, certains joueurs ont besoin de plusieurs mois voire un an d’adaptation, c’est compliqué quand tu es étranger, que tu ne connais pas la langue. C’est difficile de se mettre en valeur, il lui faut du temps, moi je sais que c’est un grand gardien, je l’aime énormément » a analysé Rémy Cabella, convaincu que le PSG a recruté un excellent gardien en la personne de Matvey Safonov et que ce dernier pourrait menacé à terme Gianluigi Donnarumma. Ce n’est pour l’instant pas le cas, et rien ne dit que la saison prochaine sera différente d’autant qu’un nouveau gardien va débarquer dans la capitale en la personne de Renato Marin (18 ans), grand espoir italien.