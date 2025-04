Donnarumma, le PSG est prêt à faire une folie

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré les prestations excellentes de Gianluigi Donnarumma en Ligue des Champions, le PSG envisage toujours le départ de son gardien italien.

Que ce soit lors du huitième de finale retour face à Liverpool ou lors de la double confrontation face à Aston Villa en quart de finale, Gianluigi Donnarumma a prouvé que le Paris Saint-Germain pouvait compter sur lui lors des moments chauds. Souvent critiqué par le passé pour ses défaillances dans les grands rendez-vous, le gardien italien de 26 ans a qualifié à lui tout seul ou presque le PSG à Birmingham ce mardi. De quoi convaincre Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi de le prolonger, alors que son contrat expire en 2026 ? A priori, non ou tout du moins, pas encore.

A en croire les informations de Laurent Perrin, spécialiste du Paris Saint-Germain pour Le Parisien, l’état-major du club de la capitale est toujours en réflexion. Et pour l’instant, malgré les exploits de l’ancien portier de l’AC Milan en Ligue des Champions, aucune proposition n’a été envoyée au joueur. Ce qui risque d’agacer Gianluigi Donnarumma à terme, d’autant que l’international italien n’a pas masqué sa farouche envie de rester au PSG à long terme.

Le PSG hésite toujours à prolonger Donnarumma

« Le cas de Donnarumma est toujours en réflexion. Les dirigeants ne lui ont toujours pas proposé de prolongation. Mais je pense que la balance est en train de pencher en sa faveur. Je l'espère vraiment en tout cas. En outre, prolonger et éclaircir son avenir lui donnerait forcément un surcroît de confiance » a confié notre confrère, pour qui le dossier Gianluigi Donnarumma est encore très incertain. Nul doute que les récentes performances du gardien italien risquent de faire pencher la balance en faveur d’une prolongation de contrat, mais rien n’est pour l’instant acté. Car de nombreux clubs se sont précipités, après les performances XXL de leur joueur, pour faire connaitre leur vif intérêt à avoir Gigio dans leurs rangs. Ce n’est pas le cas du Paris Saint-Germain et notamment de Luis Enrique, qui va devoir trancher si à ses yeux, Gianluigi Donnarumma peut être un gardien qui lui correspond pour les années à venir et cela malgré ses défauts, au pied ou dans les airs.