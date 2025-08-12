Donnarumma, la décision radicale du PSG pour éviter le clash

Dans : PSG.

Le torchon brûle entre Donnarumma et le PSG, et le club de la capitale espère que l'incendie va vite s'éteindre avec un transfert. Le montant réclamé pour le laisser partir est donc très raisonnable.

Titulaire indiscutable et héros de la victoire en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma est devenu un paria dans l’effectif de Luis Enrique en quelques semaines. Le football va très vite mais il semblait impossible de voir un cadre du club champion d’Europe prendre aussi rapidement la porte. Et pourtant, pour avoir refusé une prolongation de contrat avec un salaire revu à la baisse, l’Italien a vu le PSG réagir en recrutant rapidement Lucas Chevalier et le pousser dehors donc. Le message est passé et l’avenir du portier de la Nazionale a de grandes chances de se dérouler loin de la capitale française.

Aucune offre sur la table pour Donnarumma

L’Inter Milan, Manchester United, Chelsea et Manchester City sont venus aux renseignements, mais ce mardi, la presse italienne donne quelques détails sur la situation. Aucune offre concrète n’a eu lieu, et aucun contact entre les clubs n’est réellement en cours. Mais Sky Italia l’affirme, le PSG ne sera pas du tout gourmand pour laisser filer son gardien à un an de la fin de son contrat. Pour éviter de l’avoir dans les pattes de Chevalier cette saison, Nasser Al-Khelaïfi est prêt à le laisser partir contre un chèque compris entre 20 et 30 millions d’euros. Une petit somme pour un gardien très estimé, encore jeune et qui va de toute façon rejoindre un ténor européen.

Mais son salaire de 12 ME net par an dérange visiblement à Paris, et c’est aussi pour cela que la direction du PSG a souhaité le lui baisser avec le futur contrat. En tout cas, le bras de fer a commencé et Donnarumma a certainement compris que, s’il décidait de rester à Paris et d’aller au bout de son contrat, il se pourrait qu’il ne joue pas de la saison. Les relations sont désormais coupées entre l’entourage de l’Italien et le club parisien, ce qui promet une fin de mercato tendue. Et le Paris SG ne sera pas en position de force si une offre de dernière minute arrive pour Donnarumma.