Donnarumma fossoyeur du PSG, Riolo frappe fort

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La comparaison entre la prestation de Gianluigi Donnarumma et celle d’Alisson Becker est terrible au lendemain de la défaite du PSG contre Liverpool en 8e de finale aller de la Ligue des Champions.

Tandis que le gardien brésilien des Reds a réalisé un match historique avec 10 arrêts face aux attaquants parisiens, Gianluigi Donnarumma a concédé le seul but du match… sur la seule frappe cadrée de Liverpool. La comparaison est donc terrible pour le gardien italien au lendemain du match, et ce n’est pas Daniel Riolo qui va dire le contraire. S’exprimant dans l’After Foot sur RMC au sujet de Gianluigi Donnarumma, le journaliste n’a pas mâché ses mots, estimant clairement que l’ancien portier de l’AC Milan est actuellement le point faible de l’équipe de Luis Enrique. Une prestation ratée de plus pour Donnarumma en Ligue des Champions, qui va continuer à entretenir le flou au sujet de son avenir alors qu’aucun accord n’a pour l’instant été trouvé pour sa prolongation de contrat.

Alisson infranchissable, avec lui le PSG explosait Liverpool https://t.co/NjRYNXdN9y — Foot01.com (@Foot01_com) March 5, 2025

« Celui qui n'est pas fiable, c'est Donnarumma. Il y a une frappe et sa main, c'est une motte de beurre. Alisson, c'est une main de maçon et l'autre, c'est une main de jardinier. Il y a une formule banale avant les matchs de Coupe d'Europe qui dit : il faut une grosse défense, c'est là que tu fais la différence. Là tu as vu un énorme gardien et un jeu défensif très au point. De l'autre côté (celui du PSG), au moment où il a fallu, tu as vu une défense qui s'est fatiguée et Marquinhos se faire manger par Darwin Nunez. Marquinhos paie cher son erreur finale et, fatigué par la débauche d'énergie, il s'est fait manger sur le contact. Au moment où il faut être costaud, Nuno Mendes est en retard, la charnière se fait manger et Donnarumma se déchire. Ce n'est pas la dernière fois qu'un match de foot se joue à peu de choses » a analysé Daniel Riolo, très critique à l’égard de Gianluigi Donnarumma, qui ne parvient décidément pas à se montrer suffisamment décisif lors des grandes soirées européennes avec le Paris Saint-Germain.