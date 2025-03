Alisson infranchissable, avec lui le PSG explosait Liverpool

Dans : PSG.

Le PSG a indiscutablement livré l’un de ses meilleurs matchs de la saison, ce mercredi face à Liverpool. Et pourtant, les hommes de Luis Enrique se sont inclinés 0-1, la faute à un Alisson infranchissable.

Le Paris Saint-Germain attendait avec impatience de se mesurer à la meilleure équipe européenne de la saison, à savoir Liverpool. Le club de la capitale a répondu présent, livrant sans conteste l’un de ses meilleurs matchs de la saison. Le score n’est cependant pas à la hauteur de la superbe performance des coéquipiers d’Ousmane Dembélé, lesquels se sont inclinés 0-1 au Parc des Princes en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, la faute à un joueur hors du commun. Dans les buts de Liverpool, l’international brésilien Alisson Becker a tout simplement été phénoménal, stoppant les 10 frappes cadrées des attaquants parisiens. Décisif tout au long de la rencontre grâce à ses arrêts spectaculaires, le gardien de Liverpool a tout simplement écoeuré les attaquants du PSG.

Ce qui a d’ailleurs fait dire à Samir Nasri qu’en échangeant Alisson et Donnarumma, le score aurait été bien différent ce mercredi soir. « Si Alisson est à Paris, ils ne perdent pas le match » a soufflé le consultant de Canal+, avant de surenchérir. « Le but encaissé par Donnarumma, ce n’est pas une boulette, mais c’est du déjà vu. C’est exactement le même but que celui encaissé contre l’Atlético de Madrid au début de la saison » a-t-il soufflé. Un avis massivement partagé sur les réseaux sociaux, où les supporters du PSG regrettent de voir leur gardien aussi fébrile sur la seule frappe adverse, là où Alisson Becker a tout simplement été grandiose en stoppant toutes les tentatives parisiennes au fil de la soirée. Espérons maintenant pour le Paris Saint-Germain que le gardien italien se reprenne dans six jours à Anfield et surtout que son homologue brésilien soit mois en réussite. Sans quoi la qualification parisienne sera très difficile à aller décrocher dans l’enceinte des Reds.