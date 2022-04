Donnarumma et Navas, le PSG met fin à la blague

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a tranché dans le vif dans le dossier des gardiens de but. Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, c'est trop pour le club de la capitale.

Abondance de biens ne nuit pas, mais voir deux des meilleurs gardiens au monde se retrouver en concurrence dans le même club n’a pas spécialement aidé le PSG à réussir sa saison. Keylor Navas, titulaire indiscutable la saison précédente, a vu Gianluigi Donnarumma se mettre dans ses pattes pour un partage du temps de jeu qui n’a pas fait d’esclandre, mais a débouché sur une situation incertaine à chaque rencontre. Et comme les deux gardiens ont réussi à répondre présent pendant la majeure partie de la saison, Mauricio Pochettino s’est contenté de jouer l’alternance. Une situation qui a fait craquer Navas ce mercredi soir, puisque, sans aller trop loin, le Costaricien a fait comprendre que cela ne pouvait plus durer. Une prise de parole qui a fait l’unanimité, puisque L’Equipe affirme que le PSG a changé d’idée à ce poste, et reconnait qu’il faudra désormais un titulaire et un remplaçant d’un niveau moindre, pour le bien être du groupe.

Navas a fait des annonces en interne

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Keylor Navas Gamboa (@keylornavas1)

Le duo ne sera donc pas reconduit la saison prochaine, et il y aura un départ. Pour beaucoup, c’est l’ancien du Real Madrid qui va céder sa place au profit de l’Italien, qui a 12 ans de moins que son concurrent et représente donc l’avenir. Si Donnarumma fait rêver des clubs italiens, et notamment la Juventus ou de nouveau le Milan AC si le rachat du club devait se confirmer, le PSG a conscience qu’il tient un gardien de but capable d’encore progresser et de s’affirmer comme l’un des meilleurs au monde. Une situation que Keylor Navas a bien compris, lui qui s’attend à faire ses valises cet été. Ce qu’il, selon le quotidien sportif, a déjà confié en privé et notamment dans le vestiaire. Le voilà donc, trois ans après avoir été chassé du Real Madrid par Thibaut Courtois, de nouveau sur le départ pour un nouveau défi en Europe. Le PSG compte récupérer 10 millions d’euros pour un gardien qui a encore de belles choses à montrer, même s’il ne représente en effet plus l’avenir.