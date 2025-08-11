Donnarumma, Daniel Riolo assassine le PSG et Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La mise à l'écart de Gianluigi Donnarumma pour la Supercoupe d'Europe suscite bien des réactions. Daniel Riolo en profite pour tailler le PSG et son entraîneur.

Gianluigi Donnarumma ayant décidé de refuser l'offre de prolongation proposée par le Paris Saint-Germain depuis des mois, Luis Enrique a donc décidé de laisser le portier italien dans la capitale pendant que lui et son équipe seront à Udine pour le match de mercredi contre Tottenham. Une décision comprise par certains supporters du Paris SG, qui estiment qu'en refusant la proposition du club, Gigio Donnarumma s'est de lui-même mis à l'écart à un an de la fin de son contrat. Pour d'autres, les dirigeants parisiens sont particulièrement ingrats, puisque si le PSG joue cette Supercoupe d'Europe, c'est aussi grâce aux exploits de Donnarumma en Ligue des champions. Entre les deux, Daniel Riolo a choisi son camp. Forcément calmé par les résultats de l'équipe de Luis Enrique, le journaliste peut de nouveau s'en prendre à l'entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain.

Riolo fracasse Luis Enrique et le PSG

Ok l’affect n’existe plus dans le foot et quand on gagne on a raison. Mais on a le droit de penser que le traitement de Donnarumma est violent ! C’est même assez fou. Comment les autres vivent ça ? Ce sont pas des machines. Un pote à eux écarté comme un vaurien.. — Daniel Riolo (@DanielRiolo) August 11, 2025

Via son compte X (anciennement Twitter), Daniel Riolo a dit tout le mal qu'il pensait des dirigeants parisiens et de Luis Enrique sur ce dossier Gianluigi Donnarumma. « OK l’affect n’existe plus dans le foot et quand on gagne on a raison. Mais on a le droit de penser que le traitement de Donnarumma est violent ! C’est même assez fou. Comment les autres vivent ça ? Ce sont pas des machines. Un pote à eux écarté comme un vaurien. Mon avis sur Luis Enrique ? Je ne changerai jamais sur ce point .. jamais ! Car je sais (...) J’ai dit pareil à l’époque et je voyais même pas pourquoi sortir Navas », explique le journaliste de RMC qui a visiblement des informations que d'autres n'ont pas.