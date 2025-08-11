Donnarumma absent contre Tottenham, le PSG lance les hostilités

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La rumeur s'est confirmée, Gianluigi Donnarumma ne figure pas dans le groupe du Paris Saint-Germain pour la Supercoupe d'Europe. Lucas Chevalier sera titulaire.

L'information du Parisien dont nous nous étions faits l'écho lundi midi était fondée, le PSG a décidé de ne pas retenir Gianluigi Donnarumma pour le déplacement en Italie où les champions d'Europe affrontreront Tottenham mercredi soir pour le compte de la Supercoupe d'Europe. Alors que le Paris Saint-Germain a officialisé samedi la signature de Lucas Chevalier, et que les deux gardiens de but travaillent en commun depuis deux jours, Luis Enrique a choisi le portier français pour être le numéro 1 et cela dès maintenant. Gianluigi Donnarumma, qui sera en fin de contrat dans un an et a refusé toutes les offres de prolongation du PSG, ne sera pas du voyage jusqu'à Udine.

Lucas Chevalier déjà sous pression

PSG : Donnarumma puni et écarté contre Tottenham ? https://t.co/nawPfF9ER9 — Foot01.com (@Foot01_com) August 11, 2025

Alors que les rumeurs l'envoient à Manchester ou bien encore à Chelsea, comme l'a indiqué ce lundi après-midi, Gigio Donnarumma rentre dans un bras de fer avec le club de la capitale. Une situation assez stupéfiante tant le gardien de but italien a pesé lourd dans la quête de la Ligue des champions. Ce qui est certain, c'est que Lucas Chevalier aura une pression énorme face aux Spurs, tout comme face à Nantes le week-end prochain. Car l'ombre de Donnarumma sera évidemment au-dessus de lui, l'entourage du joueur transalpin étant visiblement décidé à faire payer au PSG ce crime de lèse majesté, alors que, rappelons le, le joueur n'a pas accepté l'offre de prolongation du club de la capitale.