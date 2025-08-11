PSG ‍: Donnarumma puni et écarté contre Tottenham ‍?

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Au moment où la canicule s'installe en France, la température risque de monter de quelques degrés du côté du Paris Saint-Germain. Car le PSG semble être déterminé à pousser Gianluigi Donnarumma, et cela, sans traîner.

Les champions d'Europe ont officialisé samedi soir la signature de Lucas Chevalier, lequel arrive au PSG moyennant 55 millions d'euros et surtout la certitude d'être le gardien de but numéro 1, sans quoi il aurait refusé de venir à Paris. Il est vrai qu'à force de refuser toutes les offres de prolongation du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma n'a pas donné le choix aux dirigeants du PSG, d'autant que Luis Enrique est fan de l'ancien portier de Lille depuis longtemps. Il reste désormais à trouver une solution pour le gardien de but italien, qui semble hésiter entre partir vers un autre club ou aller jusqu'au bout de son contrat en touchant un confortable salaire.

Donnarumma écarté du groupe pour la Supercoupe ?

Mais à en croire Benjamin Quarez, journaliste du Parisien, la tension pourrait monter d'un cran, puisque le Paris Saint-Germain va non seulement titulariser Lucas Chevalier contre Tottenham, mais en plus, Gianluigi Donnarumma pourrait rester à Paris tandis que ses coéquipiers seront en Italie pour la finale de la Supercoupe d'Europe. Même si les deux gardiens de but ont déjà commencé à travailler ensemble depuis samedi, Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi veulent rapidement en finir. « À un an de la Coupe du monde qui se déroulera au Canada, aux États-Unis et au Mexique du 11 juin au 19 juillet 2026, le gardien de la Squadra Azzurra doit jouer pour conserver son statut d’incontournable en équipe nationale. Reste à observer la posture que prendra le PSG dans les jours à venir. Alors que se profile la Supercoupe d’Europe face à Tottenham en Italie, ce mercredi 13 août, Donnarumma peut-il se retrouver privé de déplacement ? », s'interroge notre confrère.

Donnarumma « numéro 1 », Gigio provoque le PSG https://t.co/jzHCaXPxR0 — Foot01.com (@Foot01_com) August 9, 2025

Ce dernier explique que le gardien de but italien est forcément tenté par un départ, mais vers un club au niveau de ses ambitions sportives et financières. Ce qui limite forcément la liste. A ce stade du mercato, ce sont les deux clubs de Manchester qui sont en pole, même si le héros de la Ligue des champions pourrait avoir une offre saoudienne colossale. Mais avant cela, on guettera forcément la liste des joueurs du PSG convoqué pour ce premier grand rendez-vous de la saison mercredi face à Tottenham.