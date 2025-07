Diogo Jota, Vitinha n'arrive pas à y croire

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le monde du football a été marqué par le décès de Diogo Jota dans un accident de voiture en Espagne.

C’est le milieu de la journée aux Etats-Unis ce jeudi, et le PSG a effectué sa séance quotidienne pour préparer le quart de finale de la Coupe du monde des clubs contre le Bayern Munich. Mais chez les joueurs parisiens, et en particulier les nombreux internationaux portugais, il n’y avait pas vraiment le coeur à jouer. Le décès soudain de Diogo Jota dans un accident de voiture dans la nuit de mercredi à jeudi a surpris tout le monde, et provoqué un terrible drame qui laisse sa femme sans mari et ses trois enfants sans père. Vitinha, coéquipier de Diogo Jota et son frère chez les jeunes au FC Porto, n’a pas caché sa détresse.

« Je n'arrive toujours pas à y croire. Toute la force pour la famille. Merci pour tout André et Jota », a envoyé le compatriote du joueur de Liverpool sur Instagram. Luis Campos s’est aussi montré très marqué par cette terrible nouvelle, selon RMC, pour qui tout l’effectif parisien avait du mal à réaliser cette bien triste nouvelle qui endeuille le monde du football.