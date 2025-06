Diaby refuse le PSG et signe à Bruges

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Deux fois champion de France U19, Ibrahima Diaby s’était vu récompenser par la proposition d’une signature en professionnel au PSG en cette fin de saison. Le capitaine du groupe Espoirs a néanmoins refusé cette possibilité, dévoile Le Parisien ce vendredi, qui annonce qu’il va signer avec le Cercle Bruges.

Il faut dire que, dans la signature de son contrat professionnel, une intégration au groupe de Luis Enrique n’était pas prévue dans un premier temps, signe que la confiance en son explosion au plus haut niveau n’était pas totale. Diaby va s’engager avec la formation de Bruges pour les quatre prochaines saisons et se lancer ainsi au plus haut niveau dans le championnat belge.