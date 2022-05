Di Maria quitte le PSG, l'accord est total !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le PSG à la fin de la saison, Angel Di Maria va bel et bien quitter Paris. L’Argentin va rejoindre la Juventus Turin.

Il y a quelques jours, Angel Di Maria caressait encore l’espoir de prolonger son contrat d’une saison avec le Paris Saint-Germain. Malgré l’historique de l’Argentin, meilleur passeur de l’histoire du PSG, le club de la capitale n’a pas cédé. Angel Di Maria va bel et bien quitter le Paris Saint-Germain et tandis qu’un retour en Argentine était évoqué, l’ancien milieu offensif du Real Madrid et de Manchester United souhaitait relever un ultime défi en Europe. Le vœu d’Angel Di Maria va être exaucé puisque selon les informations de la Gazzetta dello Sport, un accord total a été trouvé entre le milieu offensif du PSG et la Juventus Turin. La Vieille Dame adore sauter sur les opportunités de faire signer des joueurs libres et a fait honneur à sa réputation dans le dossier Angel Di Maria.

Angel Di Maria quitte le PSG pour la Juventus Turin

Le média italien évoque un contrat de deux ans et un salaire net de 7,5 millions d’euros plus des bonus pouvant arriver à 10 millions d’euros. Courtisé par l’Atlético de Madrid et par la Juventus Turin, Angel Di Maria a donc tranché son choix en faveur du club italien et va découvrir la Série A dans les prochaines semaines. La Juventus Turin a par ailleurs bouclé une autre recrue selon la Gazzetta dello Sport, qui dévoile que la Vieille Dame a trouvé un accord avec Ivan Perisic, auteur d’une seconde partie de saison exceptionnelle à l’Inter Milan. Un accord a été trouvé pour un contrat de deux ans plus une année en option pour le Croate, que les Nerrazzuri auraient aimé conserver mais qui va finalement faire les beaux jours de l’Inter Milan à compter de la saison prochaine. Un joli coup double pour la Juventus Turin avant même l’ouverture officielle du mercato…