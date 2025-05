Dembélé ne mérite pas le Ballon d’Or, il trahit le PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Avant la finale de la Ligue des Champions ce samedi soir, Ousmane Dembélé fait partie des sérieux candidats au Ballon d’Or 2025. Mais pour l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain Luis Fernandez, l’attaquant parisien ne mérite pas mieux que la deuxième place derrière le Barcelonais Lamine Yamal.

Lorsqu’on l’interroge sur le Ballon d’Or, Ousmane Dembélé botte en touche. L’attaquant du Paris Saint-Germain assure que l’aspect collectif passe avant tout. Il est pourtant évident que le Français jouera plus qu’une finale de la Ligue des Champions ce samedi à Munich. En cas de succès face à l’Inter Milan, le Parisien deviendra le grand favori pour la récompense tant convoitée. Son adaptation express à son nouveau poste d’avant-centre, et surtout ses excellentes statistiques (33 buts et 13 passes décisives toutes compétitions confondues) ont marqué les esprits.

Luis Fernandez vote Yamal

Au-delà du travail de l’entraîneur Luis Enrique, Ousmane Dembélé représente le symbole de ce Paris Saint-Germain métamorphosé depuis cet hiver. Tous les amoureux du club de la capitale en sont persuadés. Tous… sauf Luis Fernandez. Dans un entretien accordé au quotidien As, l’ancien joueur et coach parisien a seulement accordé la deuxième place à l’international tricolore. Selon lui, l’ailier espagnol du FC Barcelone Lamine Yamal mérite davantage les votes des journalistes.

« Je donnerais le Ballon d'Or à Lamine Yamal, a assumé Luis Fernandez. Parce que Lamine est un joueur qui est un exemple pour les jeunes d'aujourd'hui. Depuis le mois de janvier, Dembélé a explosé. Mais ça fait un an ou deux que Lamine démontre qu'il est le meilleur. Pour moi, c'est Lamine Yamal. Il fait des choses phénoménales, il est en train de le prouver. Il me plaît davantage. Après, si Dembélé est deuxième, ce sera lui. Même sans la Ligue des Champions, pour moi ça doit être Yamal. » Rappelons que les deux joueurs s’affronteront en demi-finale de la Ligue des Nations jeudi.