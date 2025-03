L1 ‍: Trop chaud pour l'OM, le PSG s'offre le Classique

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

26e journée de Ligue 1 :

Parc des Princes.

Paris Saint-Germain - Olympique de Marseille : 3-1.

Buts : Dembélé (17e), Nuno Mendes (42e) et Lirola csc (76e) pour le PSG ; Gouiri (51e) pour l’OM.

Dans un Classique chaud bouillant au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain s'est imposé sans trop trembler contre l'Olympique de Marseille (3-1).

Suite à un avant-match rempli d’histoires, entre le show-case de SDM ou les sifflets des supporters parisiens pour le capitaine marseillais d’un soir Rabiot, ce Classique tant attendu répondait directement aux attentes. Puisqu’après des occasions de Gouiri (2e) et Nuno Mendes (11e), Dembélé ouvrait assez rapidement la marque ! Sur une passe en profondeur de Ruiz, l’attaquant français s'emmêlait un peu les pinceaux avant de crocheter le gardien marseillais et de trouver le chemin des filets d’une frappe à mi-hauteur du droit (1-0 à la 17e). L’OM réagissait ensuite avec Rongier (31e), mais c’est une nouvelle fois Paris qui se montrait le plus efficace avant la mi-temps. Sur un nouveau caviar de Ruiz après une magnifique ouverture lobée d’Hakimi depuis le côté droit, Nuno Mendes, esseulé au second poteau, concluait du gauche avec l’aide de Rulli pour faire le break (2-0 à la 42e).

Logiquement devant au score, le PSG semblait avoir match gagné, sauf que dès le retour des vestiaires, Marseille relançait le suspense. Rabiot profitait d’une remise ratée de Nuno Mendes vers son gardien pour filer seul au but avant de crocheter Donnarumma et d’offrir un caviar en retrait à Gouiri, qui saisissait l’offrande d’un tir du droit au sol (2-1 à la 51e). Malgré ce petit coup de froid, Paris remettait vite la marche avant, mais Dembélé trouvait le poteau (60e) et Zaire-Emery butait sur Rulli (62e). Il fallait attendre le dernier quart d’heure de jeu pour que le PSG fasse la différence de manière inattendue. Sur un centre d’Hakimi, Lirola se trouait complètement en envoyant le centre du latéral marocain au fond des filets d’une reprise mal contrôlée pour redonner une belle avance au club de la capitale (3-1 à la 76e). En fin de match, la formation de Roberto De Zerbi se reposait sur Rulli pour ne pas encaisser un nouveau but sur une frappe de Lee Kang-In (86e), et tous les acteurs en restaient donc sur ce score de 3-1 en faveur des Parisiens.

Grâce à cette nouvelle victoire, l’équipe de Luis Enrique, toujours invaincue sur la scène nationale cette saison, fait un très grand pas vers le titre de champion de France en prenant 19 points d’avance sur son poursuivant marseillais, toujours pas verni dans les Classiques.