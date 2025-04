Dembélé dans le dur ‍? Luis Enrique n'a aucun doute

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Ousmane Dembélé connaît un petit coup d'arrêt après une deuxième partie de saison explosive. Du côté du Paris Saint-Germain, Luis Enrique ne panique pas.

A force d'enchaîner les buts et les performances de très haut niveau, Ousmane Dembélé est devenu un candidat au Ballon d'Or 2025. Et il le sera si le PSG va au bout en Ligue des champions, et si l'équipe de France brille lors de la Ligue des Nations. Mais il n'empêche, depuis quelques matchs, l'attaquant tricolore semble avoir un peu perdu de sa superbe. Et sa réaction très agacée la semaine passée après la défaite à Aston Villa en a témoigné, Dembélé étant à la limite de refuser le trophée de joueur du match.

Ce que l'on a vu mardi soir contre Nantes n'est pas pour rassurer les supporters du Paris Saint-Germain qui savent que sans un grand Ousmane Dembélé, il sera dur de se qualifier pour la finale de la Ligue des champions. Pour Luis Enrique, il est cependant inutile de tirer le signal d'alarme concernant son joueur vedette, l'essentiel étant que ce dernier soir là, lors des deux grands rendez-vous européens qui attendent le PSG contre Arsenal.

Dans les couloirs de la Beaujoire, l'entraîneur du PSG a tenu à relativiser les prestations récentes d'Ousmane Dembélé, et surtout, il estime que la frustration évidente de l'attaquant parisien est relativement facile à comprendre et ne doit pas susciter des inquiétudes avant le déplacement à l'Emirates Stadium pour y affronter Arsenal la semaine prochaine. « Si Ousmane est frustré ? Je ne sais pas, je ne crois pas. Chacun gère ses émotions comme il le peut ou le veut ou sait le faire. Moi, mon objectif est que tout le monde arrive au mieux pour les échéances finales, ce qui n'est pas toujours possible pour tout le monde. Mais on gère en fonction de ce qui se passe. L'essentiel, c'est qu'on arrive plein d'espoirs pour les matches à venir, avec le meilleur état d'esprit possible, guidé par les mois passés. Si un joueur se frustre, pour moi, ça n'a aucune importance », a prévenu Luis Enrique.