Ousmane Dembélé fonce vers le Ballon d'Or 2025

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Auteur d'un doublé samedi contre Rennes, Ousmane Dembélé affiche des statistiques stratosphériques. Du côté du PSG, on estime que l'attaquant français peut être candidat au Ballon d'Or, même si cela va dépendre du match à Liverpool.

Entré en seconde période face à son club formateur, Ousmane Dembélé n'a pas fait de cadeau, puisqu'il a scellé le sort de la rencontre en trompant par deux fois le portier rennais dans le temps additionnel. Avec ce doublé, l'attaquant de 27 ans a atteint la barre des 20 buts en Ligue 1, et surtout, il a déjà marqué 20 buts toutes compétitions confondues depuis le début de l'année 2025. « Seul Cristiano Ronaldo avec le Real Madrid en 2018 (en 13 matchs) a atteint plus rapidement la barre des 20 buts qu'Ousmane Dembélé (en 15 matchs) avec un club du Top 5 européen lors d'une année civile en compétition officielle au XXIe siècle », a même fait remarquer le compte @Statsdufoot. Au sein même du Paris Saint-Germain, l'idée même de voir Ousmane Dembélé gagner le Ballon d'Or 2025 n'est pas un sujet tabou.

Au PSG, Dembélé fait rêver plus grand

Au micro de Beinsports, Achraf Hakimi l'a confié, son coéquipier a tout ce qu'il faut pour décrocher le Graal. « Ousmane Dembélé en route vers le Ballon d’Or ? Oui, c’est un joueur qui est capable de ça. C’est un joueur différent, les statistiques parlent toutes seules pour lui. J’espère qu’il va continuer comme ça, même s’il n’est pas encore arrivé à son top, mais je pense qu’il va y arriver. Il peut encore aller plus haut ? Je pense que oui. On voit qu’à chaque match, il commence à grandir, à marquer des buts. Avant, il ne marquait pas beaucoup, mais maintenant, il a commencé à comprendre qu’il devait marquer plus de buts et donner plus de passes décisives. C’est ça le plus important quand tu joues devant et on est content parce qu’il fait ça maintenant », a confié l'international marocain du PSG, qui connaît trop bien le football pour ne pas savoir que la quête du Ballon d'Or passera uniquement par un long parcours en Ligue des champions.

PSG : Dembélé vendange...et éteint brutalement les rageux https://t.co/cHWjWskoex — Foot01.com (@Foot01_com) March 8, 2025

Même si l'an dernier, le jury du Ballon d'Or avait désigné Rodri, alors que le milieu de terrain n'avait pas gagné la LDC avec Manchester City, si le Paris Saint-Germain se fait sortir dès les huitièmes de finale à Liverpool, alors il semble impossible qu'Ousmane Dembélé gagne le trophée de meilleur footballeur du monde. Le rendez-vous d'Anfield est donc décisif, l'attaquant du PSG devant également faire oublier le match aller durant lequel il avait vendangé quelques grosses occasions. Signer un exploit face aux Reds, serait un énorme signal envoyé par Paris et encore plus par Dembélé.