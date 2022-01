Dembélé au PSG, son agent se croit à Hollywood

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le FC Barcelone et courtisé par le PSG, Ousmane Dembélé est mis à l’écart par le club blaugrana.

Le dossier Ousmane Dembélé continue de réserver son lot de surprises et de rebondissements. En fin de contrat avec le FC Barcelone au mois de juin prochain, l’international français a été écarté du groupe professionnel par Xavi. En effet, le Barça souhaite que Dembélé prolonge aux conditions fixées par le club, qu’il parte cet hiver ou qu’il soit sur la touche jusqu’à la fin de la saison avant un départ libre. Néanmoins, à en croire les informations de L’Equipe, un nouveau rebondissement n’est pas à exclure. Et pour cause, la grave blessure d’Ansu Fati a redistribué les cartes à Barcelone, où chacun a bien conscience que Dembélé rendrait de fiers services sur le front de l’attaque. L’entourage du joueur ne désespère pas de convaincre Barcelone de le réintégrer.

L'appel mystère de Leonardo est-il un fake ?

En arrivant à Barcelone, l’agent de Dembélé a reçu un appel de « Leonardo PSG » pic.twitter.com/eAHs1DpDEP — FrenchFCB (@FrenchFCB) January 26, 2022

Au sein du club catalan, on reste néanmoins ferme : Joan Laporta refusera d’accorder à Ousmane Dembélé le salaire dingue que son agent Moussa Sissoko exige, à savoir 40 millions d’euros annuels en plus d’une prime à la signature de 20 millions d’euros. En Catalogne, la presse locale s’est fait le relai d’une rencontre entre Xavi, Jordi Cruyff et les agents d’Ousmane Dembélé à Barcelone pour tenter de trouver une solution. Dans le même temps, l’agent du joueur, Moussa Sissoko, fait étalage de ses talents d’acteur pour mettre la pression sur le FC Barcelone. Une vidéo du représentant d’Ousmane Dembélé à son arrivée à Barcelone a été dévoilée par les médias espagnols. En zoomant sur l'agent, il s'est avéré que Moussa Sissoko met son téléphone bien en évidence avec un supposé appel de… Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain. Un réel appel ou un énorme coup d’acteur de la part d’Ousmane Dembélé pour mettre la pression au Barça avant son rendez-vous avec Cruyff et Xavi ? Quoi qu’il en soit, la situation du joueur reste très floue pour l’instant. Et à ce jour, on ne voit pas comment un accord pourrait être trouvé tant la différence est importante entre les exigences du clan Dembélé et l’offre du FC Barcelone.