Dembélé 2030 ‍: Le PSG fait une offre explosive

Candidat au Ballon d'Or, et décisif dans la quête de la Ligue des champions par le Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé est devenu la nouvelle star du PSG. Nasser Al-Khelaifi souhaite que l'attaquant français reste au club et a fait une offre pour cela.

Revenu blessé de son court passage avec l'équipe de France, Ousmane Dembélé est tout de même parti aux Etats-Unis avec le Paris Saint-Germain afin de participer, quand il le pourra, au Mondial des Clubs. Après une saison totalement époustouflante pour l'attaquant arrivé il y a deux ans au PSG pour 50 millions d'euros. Clairement en lice pour obtenir le Ballon d'Or en septembre prochain, le joueur formé au Stade Rennais est devenu l'idole du Parc des Princes, et sa relation avec Luis Enrique est presque fusionnelle, là où certains spécialistes avaient osé affirmer que l'entraîneur du PSG et son attaquant vedette s'étaient embrouillés. Alors, profitant de cette période idéale, les dirigeants parisiens ont entamé des discussions avec les représentants d'Ousmane Dembélé révèle le site 90Min, relayé par Transferfeed.

Dembélé prolongé par le PSG jusqu'en 2030 ?

Sujet de ce dialogue initié entre le Paris Saint-Germain et l'attaquant de 28 ans, la prolongation du contrat qui lie Ousmane Dembélé au PSG et qui s'achève en 2028. Il n'y évidemment pas le feu au lac, mais les champions d'Europe veulent rapidement régler cela. Et pour cela, le club de la capitale propose doubler le salaire actuel de Dembélé afin qu'il accepte de s'engager pour deux ans de plus, soit jusqu'en 2030. Alors que Liverpool et Chelsea seraient déjà dans les parages au cas où l'international tricolore aurait des velléités de départ d'ici à 2028, le Paris Saint-Germain serait donc disposé à offrir près de 30 millions de salaire par an à Ousmane Dembélé. Une somme monstrueuse et qui n'est pas loin de ressembler à celle proposée en son temps à Kylian Mbappé pour qu'il prolonge au PSG.

Mais avec la victoire en Ligue des champions et la perspective d'un possible Ballon d'Or pour Ousmane Dembélé, le Paris Saint-Germain sait qu'il faut blinder le natif de Vernon. A voir si Nasser Al-Khelaifi poussera le curseur jusqu'à offrir plus de 30 millions d'euros à un seul joueur, au moment le président du PSG a dit que désormais il misait sur l'équipe et plus seulement sur un joueur. Mais Dembélé est tout de même une pièce majeure dans l'équilibre trouvée par Luis Enrique.