Ballon d'Or ‍: Lamine Yamal défie Ousmane Dembélé en duel

Dans : Foot Europeen.

Par Claude Dautel

Ce jeudi, l'équipe de France affrontera l'Espagne en demi-finale de la Ligue des Nations. Dans un duel pour le Ballon d'Or, Yamine Lamal veut marquer des points contre Ousmane Dembélé.

Tandis que l'attaquant du Paris Saint-Germain présentait le trophée de la Ligue des champions aux spectateurs de Roland-Garros et était accueilli par le désormais célèbre chant « Ousmane ballon d’or » lancé notamment par DJ Snake dimanche soir au Parc des Princes. Mais bien loin de Paris, Lamine Yamal ne l'entend pas de cette oreille, car le jeune prodige du FC Barcelone est persuadé que la victoire du PSG en Ligue des champions ne fait pas du joueur français le lauréat déjà annoncé du Ballon d'Or 2025. A trois mois de la remise du prestigieux trophée qui récompense le meilleur joueur du monde, Lamine Yamal pense que rien n'est définitivement joué, et que le choc entre la France et l'Espagne jeudi à Stuttgart peut rendre service à l'un des deux camps.

Lamine Yamal ne voit pas France-Espagne comme une finale pour le Ballon d'Or

🎶 DJ Snake fait son entrée sur la pelouse du Parc des Princes !

🤣 Et lui aussi y va de sa propagande pour le Ballon d'Or ! pic.twitter.com/BVk16WEyDK — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 1, 2025

En conférence de presse, Lamine Yamal pense que la compétition est serrée, mais que le meilleur sera récompensé en septembre prochain à Paris. « Je ne pense pas au Ballon d'Or, je crois que ça se passera mal pour moi si je ne pensais qu'à ça. Je pense seulement à jouer et à gagner. Si l'année prochaine, je gagne la Coupe du Monde et la Ligue des champions, alors le Ballon d'Or viendra. Mais l'important, c'est de profiter du football. Si le match contre la France est important pour le Ballon d’Or cette année ? Chacun voit les choses à sa façon. J'espère qu'on gagnera jeudi. Mais que l'on gagne ou non, si je devais voter, alors je voterai pour le meilleur joueur de l'année et pas seulement le vainqueur du match. Mais si vous voulez qu’on décide du Ballon d’Or jeudi, eh bien… jouons ce match alors », a confié Lamine Yamal, qui a cité le nom d'Ousmane Dembélé comme un candidat sérieux au trophée suprème.