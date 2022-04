Daniel Riolo accuse le Qatar d’avoir tué le PSG !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Mercredi soir, le PSG s’est imposé sans trembler sur la pelouse d’Angers (0-3) mais les coéquipiers de Kylian Mbappé ont gagné dans l’indifférence.

Au moment de débriefer la grande soirée de mercredi soir, les regards étaient davantage tournés vers OM-Nantes, Strasbourg-Rennes ou encore Monaco-Nice. Il faut dire que le Paris Saint-Germain n’excite plus les foules depuis son élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid, à commencer par ses propres supporters. La preuve, dans l’After Foot sur RMC mercredi soir, Gilbert Brisbois a révélé que le standard de l’émission n’avait pas reçu le moindre appel de la part des supporters du PSG afin de débriefer le succès à Angers (0-3). Il n’en fallait pas plus pour lancer Daniel Riolo, qui a de nouveau égratigné la direction du club, qu’il accuse d’avoir « tué » le Paris Saint-Germain.

Daniel Riolo en roue libre sur le PSG

« Le club est pourri, les dirigeants sont en train de faire disparaître le PSG. Est-ce qu’on s’en rend compte ? Le PSG n’intéresse plus personne, c’est un club qui n’est même plus respecté par les autres en France, c’est ça qui est terrible. Normalement, quand tu te fais tarter par le PSG, tu es obligé de le respecter et de lui dire qu’il est plus fort. Ce n’est même plus le cas, il y a de l’indifférence pour Paris, il n’y a rien de pire que ça. Le PSG a réussi à flinguer le plus gros match de notre championnat contre l’OM alors qu’est ce que tu veux que l’on s’intéresse à Angers-PSG, on s’en cague de ce match ! » a lancé Daniel Riolo, qui s’est passionné mercredi soir pour la victoire de l’Olympique de Marseille contre Nantes ou encore pour le très bon match entre Strasbourg et Rennes, mais qui ne s’est absolument pas pris de passion pour la victoire du PSG sur la pelouse d’Angers. La preuve que quelque chose est cassé au sein du club parisien et cela depuis de longues semaines désormais.