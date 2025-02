Dani Olmo prêt à rendre un service à 100 millions au PSG

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

A la recherche d’un nouveau milieu de terrain doté d’une très grande qualité technique, le Paris Saint-Germain a jeté son dévolu sur Gavi. Le prodige du FC Barcelone pourrait se laisser tenter par une offre irrefusable.

L’avenir de Gavi au FC Barcelone s’écrit actuellement en pointillés. S’il a récemment signé un contrat jusqu’en juin 2030, le prodige blaugrana n’est pas encore certain de pouvoir rester dans son club formateur. En effet, malgré la confiance que lui accorde Hansi Flick, il sait que la concurrence avec Dani Olmo pourrait lui coûter du temps de jeu. Pour preuve, lors des dix dernières rencontres du Barça, Gavi n'a jamais joué plus de 70 minutes au cours d’un match. De quoi l’obliger à réfléchir sur son avenir ? En attendant, s’il y a bien un club prêt à bondir sur le joueur si une porte s’ouvre, c’est le Paris Saint-Germain. Luis Enrique est un grand fan de l’international espagnol et le veut dans son équipe.

Gavi, une offre irrefusable

Le 30 septembre 2021, alors qu’il venait tout juste de fêter ses 17 ans, Gavi était appelé en sélection espagnole par... Luis Enrique. L’entraineur asturien voyait déjà en lui un talent indéniable. Désormais sur le banc du PSG, Lucho ne l’a pas oublié. Selon les informations d’El Nacional, le Paris Saint-Germain est aujourd’hui prêt à faire une offre irrefusable. En effet, si le Barça ne compte pas s’en séparer, il pourrait céder face à un chèque de plus 100 millions d’euros envoyé par le club parisien. En outre, le natif d’Andalousie pourrait réfléchir par deux fois devant une potentielle augmentation salariale conséquente en s’engageant avec le PSG.

En tout cas, devant l’urgence financière des Catalans, les clubs européens savent qu’ils peuvent faire pencher la balance en leur faveur en proposant des sommes importantes pour les joueurs du Barça. Reste à savoir si le joueur accepterait un départ. Pour l’heure, il se sent bien dans son club et n’a pas l’intention de laisser passer sa chance de montrer qu’il peut être une pièce maîtresse de la formation de Flick.