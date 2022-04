Cristiano Ronaldo au PSG avec Messi, l'occasion en or !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

En cas de départ de Kylian Mbappé, le PSG devra trouver un attaquant de premier plan pour gagner la Ligue des Champions. Et Cristiano Ronaldo ne devrait pas rester à Manchester United.

C’est une nouvelle révolution que va vivre Manchester United dans quelques semaines. Eric Ten Hag a été nommé manager des Red Devils, pour essayer de redonner un peu de gloire à un club qui ne parvient plus à lutter pour le titre et à faire bonne figure en Ligue des Champions. Une situation inconcevable pour Manchester United, mais aussi pour sa star Cristiano Ronaldo. Ce dernier, malgré ses 37 ans, continue d’être le joueur le plus efficace. Son entraineur actuel, Ralf Rangnick, a reconnu que le Portugais était l’homme sur qui son équipe s’appuyait en cette fin de saison, ce qui en dit long sur les difficultés de MU. Malgré la forme toujours impeccable de CR7, le divorce une seule année après son retour à Manchester United est fortement envisagé. Erik Ten Hag considère le recrutement de 11 nouveaux joueurs, et le secteur offensif sera concerné après les déceptions énormes que représentes Anthony Martial ou Marcus Rashford.

Cristiano Ronaldo viré par Ten Hag ?

De son côté, coup de balai ou pas, Cristiano Ronaldo se pose des question. S’il apprécie de revenir dans le club qui l’a fait connaitre au plus haut niveau, manquer la Ligue des Champions, « sa » compétition, est difficilement concevable. Il reste un an de contrat à l’ancien du Real Madrid, mais son avenir demeure incertain. Pour Paul Merson, ancien milieu de terrain légendaire d’Arsenal, voir CR7 continuer à Manchester United serait étonnant. « C’est peut être la dernière saison de Cristiano Ronaldo en Premier League. Il va vouloir jouer la Ligue des Champions, il l’a disputée toute sa carrière. Je serais surpris que Ten Hag veuille le conserver pour être honnête, car il essaye de construire une nouvelle équipe, et Cristiano Ronaldo a 37 ans », a lancé celui qui est désormais consultant pour plusieurs médias, dans les colonnes de Sportskeeda.

CR7 marque des buts et fait vendre des maillots

Cristiano Ronaldo sur le départ donc, mais pour aller où ? Au Paris Saint-Germain bien évidemment pour jouer avec Lionel Messi et compléter la Dream Team du club francilien. C’est du moins ce qu’envisage Paul Merson. « Le PSG peut aller le chercher pour en faire un remplaçant à court terme de Kylian Mbappé. Le PSG ne rêve que d’une chose : gagner la Ligue des Champions. Et Cristiano Ronaldo a montré qu’il pouvait être un atout dans cette quête. Il marque des buts et fait vendre des maillots, il fait tout. La Ligue 1 ne le fatiguera pas, et il pourra se concentrer sur la Ligue des Champions. Nous pourrions voir, avec Lionel Messi, deux des plus grands joueurs de tous les temps jouer pour la même équipe », a confié Paul Merson, qui voit clairement le PSG tenter sa chance pour CR7 cet été si Kylian Mbappé venait à partir. Une idée à laquelle les dirigeants parisiens ont certainement déjà pensé, même si la priorité n°1 va à la mise en oeuvre de tout ce qui est possible pour garder l’international français au PSG.