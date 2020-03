Coronavirus : Une solution inédite pour éviter un PSG-Dortmund à huis clos ?

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain pourrait être contraint de disputer son huitième de finale retour de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund à huis clos en raison de l’épidémie du coronavirus.

Cela représenterait assurément un très gros coup dur pour le PSG, alors que le Borussia Dortmund a bénéficié du soutien de ses supporters lors du match aller. Financièrement aussi, un huis clos aurait un gros impact avec des pertes estimées à 5 ME en raison du manque à gagner de la billetterie, l’hospitalité et les ventes réalisées autour du match. Mais ces dernières heures, une solution totalement inédite a été envisagée dans le camp du ministère de la Santé afin de limiter un peu la casse, selon les informations glanées par Le Parisien.

Le média rapporte qu’une alternative absolument étonnante et bien difficile à appliquer a émergé ces dernières heures, à savoir la possibilité de jouer le match opposant le Paris Saint-Germain au Borussia Dortmund en présence de public, mais uniquement venu de l’Île de France, et en interdisant aux supporters allemands le déplacement. Une solution qui risque d’en choquer certains, mais qui présente au moins l’avantage d’éviter le brassage et le déplacement des populations, la chose à absolument éviter afin de freiner au maximum l’épidémie du coronavirus. Reste maintenant à savoir ce que l’UEFA mais également le PSG et le Borussia Dortmund penseront de cette alternative. Il y a fort à parier que dans le camp du BVB, on ne soit pas très chaud à l’idée de voir ce match se disputer en présence de supporters du PSG mais sans fans allemands. Mais clairement, c’est le ministère de la Santé française qui aura le dernier mot et non les clubs concernés dans ce dossier qui dépasse largement le cadre du football.