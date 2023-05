Comment Messi a sauvé Luis Campos au PSG

Dans : PSG.

Luis Campos a perdu beaucoup de crédit après son mercato raté la saison dernière. Il en a toutefois regagné en aidant Nasser Al-Khelaïfi à gérer la crise provoquée par Lionel Messi récemment.

Le PSG sera une nouvelle fois très attendu cet été. Non pas pour voir comment l’équipe pourra être améliorée, mais simplement pour savoir si Paris va pouvoir être à la hauteur de ses ambitions, et de ses discours. Car Kylian Mbappé l’a froidement reconnu après l’élimination concédée contre le Bayern Munich, le Paris SG n’était pas au niveau requis pour briller en Europe cette saison. Inquiétant quand on sait que Nasser Al-Khelaïfi a donné les pleins pouvoirs à Luis Campos, qui possédait la bénédiction de l’attaquant français pour remodeler le club de la capitale.

Campos et Al-Khelaïfi unis contre Messi

Le pari n’a pas été payant et le crédit du dirigeant portugais s’est sérieusement effrité. A tel point qu’il y a quelques semaines encore, on ne lui prêtait plus qu’une importance très secondaire dans le choix du futur coach pour remplacer Christophe Galtier. Désormais, la tendance s’est inversée, et notamment parce que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos se sont beaucoup rapprochés récemment. La faute, ou grâce, à l’affaire Lionel Messi. En décidant de zapper l’entrainement pour honorer le contrat avec l’un de ses sponsors, l’Argentin a provoqué une belle crise au sein du Paris Saint-Germain. Campos et Al-Khelaïfi l’ont gérée ensemble, tant la décision de sanctionner le septuple Ballon d’Or n’a pas été aisée à prendre. Il aurait été facile de prétexter un petit pépin musculaire et de laisser couler cette absence dans un club qui en a vu d’autres. Mais les deux hommes ont décidé de faire front et sanctionnant publiquement le champion du monde argentin, dans une volonté de mettre enfin en avant l’institution, même si c’était plus facile de le faire avec un joueur qui arrive en fin de contrat et ne voulait pas prolonger.

Un coup de blablacar après Auxerre

Toujours est-il que cette situation a, selon Le Parisien, beaucoup rapproché le président du PSG et son directeur sportif, qui ont depuis échangé plus ouvertement sur beaucoup de sujets, et notamment la préparation de la saison prochaine. Si Nasser Al-Khelaïfi est encore loin d’avoir retrouvé la complicité qu’il avait avec Leonardo, il s’incline devant le sérieux et le travail de titan effectué au quotidien par Luis Campos. Ils ont ainsi enchainé avec le déplacement à Auxerre, partageant même une voiture pour pouvoir aborder de nombreux sujets pendant le trajet. Une preuve que, malgré l’importance prise dans ce club par les décisions en provenance de Doha, l’avis du directeur sportif sera pris en compte, pour essayer d’aligner le choix de l’entraineur, le mercato et le respect de l’institution en vue de la saison prochaine.

Malgré cet adoucissement des relations, ce sera très probablement la dernière chance de Luis Campos, qui n’a pas convaincu avec ses achats lors de la première saison, et n’aura pas forcément loisir de connaitre une nouvelle déconvenue sans en payer les conséquences.