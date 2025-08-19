Clash à Porto, Rodrigo Mora envoyé au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Suivi de longue date par le PSG, Rodrigo Mora pourrait bien faire l’objet d’une offensive parisienne d’ici la fin du mercato. D’autant que le milieu offensif portugais a de plus en plus de chances de quitter le FC Porto.

Révélation de la saison dernière au FC Porto avec 12 buts et 4 passes décisives, la pépite Rodrigo Mora attise déjà les convoitises. A seulement 18 ans, le milieu offensif portugais est notamment ciblé par le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, deux clubs qui surveillent sa progression depuis de longs mois. Rodrigo Mora était cependant parti pour rester au moins un an de plus à Porto, après y avoir prolongé son contrat jusqu’en 2030. Mais la tendance pourrait bien s’inverser dans la dernière ligne droite du mercato. Comme indiqué par les médias portugais et confirmé par le journaliste Achille Ash, le torchon brûle à Porto entre Rodrigo Mora et le nouvel entraîneur Francesco Farioli.

Selon les dernières indiscrétions du côté du #FCPorto la situation serait très électrique ⚡️entre Rodrigo Mora 🇵🇹 et l’entraîneur Francesco Farioli 🇮🇹 au point où le néo-international portugais ne souhaiterait plus jouer sous ses ordres et privilégie un départ immédiat. #Mercato pic.twitter.com/a34cubsTUz — Achille Ash (@AchilleA1) August 18, 2025

A tel point que le joueur de 18 ans aurait exigé son départ, lui qui ne souhaite plus jouer sous les ordres de l’ancien entraîneur de l’OGC Nice et de l’Ajax Amsterdam. Une aubaine pour le PSG, où Luis Campos est un grand fan du joueur. « Selon les dernières indiscrétions du côté du FC Porto la situation serait très électrique entre Rodrigo Mora et l’entraîneur Francesco Farioli au point où le néo-international portugais ne souhaiterait plus jouer sous ses ordres et privilégie un départ immédiat » a publié sur son compte X notre confrère, qui ne serait pas étonné de voir le PSG débarquer comme une balle dans ce dossier pour tenter de rafler la mise, comme il l’a sous-entendu dans un autre tweet.

Rodrigo Mora a une clause libératoire à 70 ME

Le Paris Saint-Germain va cependant devoir investir lourdement pour boucler une telle opération. Après avoir lâché plus de 60 millions d’euros pour Illya Zabarnyi et un peu plus de 50 millions d’euros pour Lucas Chevalier, le club parisien sait qu’il faudra débourser 70 millions d’euros pour faire sauter la clause libératoire de Rodrigo Mora, fixée en avril dernier après la prolongation du joueur au FC Porto. Le PSG, très heureux des réussites de Vitinha, Joao Neves ou encore Nuno Mendes, va rapidement devoir décider s’il fonce sur une nouvelle pépite du football portugais en cette fin du mois d’août.