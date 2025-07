Cinq ans après, le Real veut se venger du PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid et le PSG s'affrontent ce mercredi soir pour une place en finale de la Coupe du monde des clubs. Avant cette rencontre, certaines informations mercato concernant les deux clubs sortent dans la presse...

Le Paris Saint-Germain aura fort à faire ce mercredi soir aux Etats-Unis. Pour se qualifier en finale de la Coupe du monde des clubs, les champions d'Europe devront en effet se débarrasser du Real Madrid. Les Madrilènes ont plus que hâte de défier le PSG. Les relations entre les deux formations ne sont pas bonnes depuis un certain temps. Kylian Mbappé est au centre des problèmes. L'attaquant français aura lui à coeur de faire tomber son ancienne équipe. Avant cet affrontement attendu, des rumeurs mercato entre les deux formations font en plus leur apparition. Il se dit en effet que le Real Madrid a encore des vues sur Nuno Mendes.

Le Real Madrid ne lâche pas l'affaire

Ces dernières heures, Marca avance notamment que le Real Madrid avait comme ambition de s'attacher les services du latéral gauche portugais en 2020. Mais les pensionnaires de Bernabéu avaient finalement fait marche arrière du fait de la pandémie. Madrid devait négocier une baisse de salaire de ses joueurs et ne pouvait pas se permettre l'arrivée de Nuno Mendes. Quelques mois après, le génie lusitanien signait au PSG... A en croire la presse espagnole, le Real Madrid n'a cependant pas fait une croix sur la possibilité de recruter un jour Nuno Mendes. Le joueur reste très apprécié même si le Real Madrid sait que convaincre le Paris Saint-Germain de vendre le Portugais reste mission impossible, surtout depuis sa rénovation de contrat jusqu'en juin 2029. La priorité des Espagnols est désormais de recruter Alvaro Carreras en provenance du SL Benfica. Mais la porte ne sera jamais vraiment fermée pour l'ancien du Sporting.