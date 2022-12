Christophe Galtier viré, le PSG met le plan Zidane en place

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Zinedine Zidane ne devrait pas prendre les commandes de l'équipe de France prochainement. Désormais totalement libre, il est tenté par le PSG, qui rêve de lui. La place de Christophe Galtier est menacée au premier faux pas.

Ce n’était pas forcément gagné d’avance, mais la première partie de saison de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain a été réussie. L’entraineur parisien a su joindre la performance sportive à la gestion de groupe, et personne n’a moufté chez les stars du club quand il y a eu des décisions fortes prises par l’ancien coach de l’ASSE, Lille ou Nice. Le consensus général va désormais être mis à l’épreuve des phases finales de la Ligue des Champions, mais ces premiers mois sont très positifs. Nasser Al-Khelaïfi est ravi de voir la sérénité être de nouveau de mise, et la « République des joueurs » s’effacer devant la fermeté de Luis Campos et Christophe Galtier.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par zidane (@zidane)

Mais le président du PSG, qui a décrété la fin du « bling-bling » il y a quelques mois, rêve néanmoins d’un entraineur de renom pour mener son équipe à la victoire. Si Paris devait échouer dans sa quête de remporter la Ligue des Champions, alors Christophe Galtier devrait en faire immédiatement les frais assure la presse espagnole. Don Balon assure que l’entraineur parisien est finalement fragilisé par la probable prolongation de contrat de Didier Deschamps en équipe de France. En raison de la place de finaliste des Bleus au Qatar, le sélectionneur actuel est très bien parti pour continuer l’aventure à Clairefontaine. De quoi mettre Zinedine Zidane encore sur la touche pour de longs mois.

Le technicien français a désormais envie de reprendre le chemin des terrains, et il commence à trépigner d’impatience. Contacté par le PSG l’été dernier, il avait poliment refusé en expliquant qu’il attendait de prendre les commandes de l’équipe de France. Un projet à oublier, et qui remet donc son nom sur le devant de la scène à Paris. Don Balon confirme ainsi que Nasser Al-Khelaïfi rêve de nommer Zidane au PSG pour la saison prochaine, et serait même prêt à lui faire un contrat de seulement un an, pour le laisser libre de son choix en 2024, après l’Euro.

Zidane se voit désormais au PSG

Invité par la FFF à assister à la finale de la Coupe du monde dimanche, Zinédine Zidane a décidé de ne pas s’y rendre. ❌🇫🇷



(@RMCsport) pic.twitter.com/oVPELLpvqK — Actu Foot (@ActuFoot_) December 16, 2022

Déchainée sur le sujet, la presse espagnole et notamment le quotidien El Nacional confirment que de son côté, Zidane est désormais chaud pour rejoindre le projet parisien. Un club dont il n'a pas toujours apprécié la façon de fonctionner par le passé. Le parcours des Bleus au Qatar a servi de bascule et avec la prolongation de Lionel Messi, l’ancien numéro 10 tricolore se verrait bien guider une équipe pleine de stars avec l’Argentin, mais aussi Neymar et Mbappé. Surtout que les contacts entre Zidane et la FFF sont désormais totalement oubliés, preuve que Noël Le Graët est persuadé que l’aventure va se poursuivre avec Didier Deschamps. Une tendance qui a de quoi mettre une pression assez incroyable sur les épaules de Christophe Galtier, qui sait que son avenir ne tient désormais plus qu’à un fil et que le premier faux pas pourrait lui coûter son poste.