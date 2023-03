Christophe Galtier et le scénario catastrophe au PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG se prépare à affronter Rennes ce dimanche, dans une rencontre sans saveur pour le club de la capitale, qui compte 10 points d'avance sur l'OM sans même avoir forcé son talent. Mais Christophe Galtier compte bien secouer ses joueurs pour éviter un fiasco total en championnat.

Dans une situation délicate au coeur de sa saison, le Paris Saint-Germain n’a plus que le championnat à jouer en plein moins de mars. Une grosse claque tout de même pour un club qui rêve de sommet européen, ou au minimum de remporter les deux titres nationaux en jeu chaque année. Les semaines sont donc rythmées par le match du week-end et ce dimanche, le PSG recevra Rennes, une formation candidates aux places européennes et victorieuse du match aller. Mais avec 10 points d’avance sur une formation de l’Olympique de Marseille qui n’est plus dans la forme de cet hiver, et derrière des équipes comme Monaco ou Lens qui marquent le pas, le PSG a quasiment le titre en poche. Entre les blessés et la déception européenne qu’il faut digérer, Christophe Galtier a toutefois tenu à prévenir ses troupes que le moindre relâchement ne serait pas toléré. Impossible pour l’entraîneur parisien de voir son équipe relancer une course au titre qui n’existe pour le moment pas.

Un 11e titre à aller chercher

« Ce n’est pas une question de motivation mais d’objectif. Jusqu’à preuve du contraire nous ne sommes pas champions. Nous avons un calendrier avec des matchs contre Lyon, Rennes, Nice et Lens. On a un effectif qui est très diminué. Si on considère, mes joueurs et moi, que c’est déjà fait, ce sera une grande désillusion. Est-ce que je dois aller chercher de la motivation ? Non, mes joueurs savent que ce n’est pas gagné et qu’il faut aller chercher des points. La seule motivation que l’on doit avoir c’est d’être champion de France pour la onzième fois », a prévenu Christophe Galtier en conférence de presse. Un discours logique tant le PSG ne peut pas se permettre de finir la saison en roue libre, et doit au moins assommer le championnat pour montrer qu’il domine au moins la Ligue 1 de la tête et des épaules.